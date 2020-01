Festival de Cine Global abre sus puertas con una gran apuesta

Santo Domingo, RD

A sala llena Santo Domingo abre las puertas al séptimo arte en el Festival de Cine Global con un espectáculo musical en honor a España y la proyección del estreno mundial de la película dominicana “Mis 500 Locos”

Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros se inauguró este lunes la edición 12+1 del Festival de Cine Global con España como país de honor en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

La noche abrió con un tributo a la cultura española con la interpretación de la pieza musical “A Galopar”, en voz de la cantautora Xiomara Fortuna.

Luego de la actuación de Fortuna, se reconoció la labor de productores, directores y patrocinadores por el aporte al desarrollo de la industria del cine dominicano, y se proyectó el estreno mundial de la película “Mis 500 Locos”, de la directora dominicana Leticia Tonos.

Durante el acto, el director del Festival, Omar De la Cruz, señaló que el cine dominicano ha logrado posicionarse en el mercado internacional con películas que han obtenido importantes reconocimientos en festivales del mundo.

“El Festival de Cine Global es precisamente una ventana para la industria local, tanto para productores como directores y artistas, además de proyectar al país como destino para la producción de películas extranjeras”. Sostuvo también que “la edición 12+1 del Festival es un reconocimiento a la mujer en el cine, por eso este año tenemos un programa rico en contenidos atendiendo su rol en la industria, y contamos con la presencia de talentosas figuras femeninas del cine local e internacional que estarán participando en las actividades programadas para toda la semana”.

Luego de las palabras de apertura, el directorio del Festival, integrado por Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo; Omar De la Cruz, director de FCGD; Yvette Marichal, directora de DGCINE; Guillermo Sención, Marco Herrera y Ellis Pérez, quien dio los reconocimientos que año tras año entrega el Festival.

Los reconocimientos

El reconocimiento “Francisco Palau”, fue otorgado a la empresa Claro, por sus aportes al cine y por ser orgullo empresarial para la industria cinematográfica. El galardón fue recibido por Rogelio Viesca, presidente de Claro RD, quien ofreció unas palabras de agradecimiento. El reconocimiento “Arturo Rodríguez” fue para los Premios Platino, por ser el orgullo Hispano del cine, distinción recibida por la directora ejecutiva de EGEDA Estados Unidos, Elvi Canó.

Luego tuvo lugar los reconocimientos “Global “, el primero destinado al programa IBERMEDIA, por los aportes que esta institución hace a la educación e integración cinematográfica, y fue recibido por la Sra. Elena Vilardell, directora ejecutiva del programa. El segundo, al Teatro Nacional, por acoger todas las ediciones del evento cinematográfico más importante del país, y fue recibido por Niní Cáffaro, director del Teatro. Y el tercero, fue el reconocimiento Especial, a la actriz francesa Julie Gayet, por su trayectoria como actriz y directora de cine.

Por su parte, el galardón “Lidia Bastos” fue entregado a la productora dominicana Desireé Reyes, por su comportamiento ético, humano y profesional a lo largo de su carrera profesional. El reconocimiento “Camilo Carrau” lo recibió María Cristina Camilo, Orgullo Nacional del Cine, por sus aportes al desarrollo de nuestra identidad en el séptimo arte.

El acto de inaugural concluyó con broche de oro tras el estreno mundial de la película de Leticia Tonos, “Mis 500 Locos”, con la presencia de la directora y el elenco de este film que lleva a la pantalla grande un drama que nos traslada al año 1953 y la historia de un grupo de pacientes psiquiátricos, en plena era de Trujillo.

Competencia

El festival se extenderá hasta el dos de febrero, proyectará más de 104 filmes y otorgará premios en las categorías de Ópera Prima Ficción, Ópera Prima Documental y Corto Global.

Las imperdibles

Entre las películas imperdibles de esta edición están Parasite, película surcoreana de drama, suspenso y humor negro, dirigida por Bong Joon-ho. Fue galardonada con la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2019 y cuenta con seis nominaciones para la próxima entrega de los Premios Oscar. Beautiful Day in the Neighborhood es una película estadounidense. Un drama dirigido por Marielle Heller. La película es protagonizada por Matthew Rhys, Tom Hanks y Chris Cooper, y trata sobre el famoso presentador de la televisión norteamericana Fred Rogers. Little Women es una película estadounidense de drama escrita y dirigida por Greta Gerwig. Se trata de una nueva versión de la novela del mismo nombre de 1868 escrita por Louisa May Alcott. La película está protagonizada por Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet, Laura Dern, Bob Odenkirk, James Norton, Chris Cooper y Meryl Streep. Los organizadores del Festival invitan a descargar la App para IOs y Android DRGLOBALFILMFEST en donde se pueden ver las proyecciones sus horarios y las diversas actividades educativas que tendrá esta edición del FCGD2020.

Patrocinio

Como cada año el Festival no sería posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores, entre los que están los Diamante; Claro Video, Palacio del Cine, Distribuidora Corripio, Sigma Petroleum Corporation, Peña Defillo, Procomunicaciones, BHD León, DGCINE, Plaza Lama, Constructora BISONO, Embajada España-AECI, Alvarez y Sánchez.

También los Platino, que como cada año nos respaldan para traer cine de calidad COLORIN, Panamericana Films, The Willbes & Co., Ltd, Burger King, Jet Set Club, Coway, Cap Cana, IGlobal, Telesistema, Telemicro, Ruiz Centro.

Patrocinadores Oro La 91, Zol106.5, Digital 15, Telemicro Internacional y el apoyo de Emax Group Corp, Teatro Nacional, Listín Diario, Diario Libre, El Nacional, Periodico Hoy, Papa John's, Revista Global, Capuccino, Vice Ppresidencia de la República, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación (MINERD) , Ministerio de Educacion, Superior (MESCyT), Universidad Iberoamericana, Instituto Técnologico de Santo Domingo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Escuela Altos de Chavón, Universidad, APEC, Jorge Mochón Academy, CTC, EGEDA, Krispy Kreme, Movibeta, Eventival, Ibermedia, Sala de Espera, CTN, FestHome, FIAPF