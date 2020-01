¿Revelada la fecha de estreno de la serie de El Señor de los Anillos?

EUROPA PRESS

Madrid

La ambiciosa producción de El señor de los anillos es uno de los estrenos más esperados de Amazon Prime Video. Una serie milmillonaria que ya ha revelado a su reparto principal y que, según han adelantado pequeñas píldoras informativas, estará ambientada en la Segundad Edad de la cronología de la Tierra Media y las obras literarias de J.R.R. Tolkien.

Aunque está previsto que la serie llegue al servicio de streaming durante 2021, no hay ninguna fecha concretada por parte de Amazon para el estreno de la producción. Sin embargo, durante ese mismo año hay una fecha clave que podría ser la elegida para el estreno de la serie: el mes de diciembre.

Una fecha nada casual, dado que en diciembre de 2021 se cumplirán 20 años del estreno de La comunidad del anillo, la primera película de la trilogía de El señor de los anillos dirigida por Peter Jackson. Así, la serie encajaría no sólo con el aniversario del filme, sino que también podría terminar a tiempo su rodaje, que comenzará en febrero de 2020 y podría extenderse bastante en el tiempo, a sabiendas del valor de producción del proyecto.

Otro beneficio de estrenar en diciembre de 2021 El señor de los anillos sería evitar la competencia con otras series de un perfil similar, como The Witcher o House of the Dragon, primer spin-off de Juego de Tronos. Mientras que la serie de Geralt de Rivia prepara ya una segunda temporada que llegará durante 2021, la ficción centrada en los Targaryen llegará a HBO Max en 2022.

De esta manera, Amazon evitaría que El señor de los anillos coincidiera con las grandes apuestas de fantasía épica de sus grandes competidoras en el mercado de streaming, Netflix y HBO. Todo en el caso de que la producción de la ficción termine a tiempo, algo que entraría dentro de lo normal dado que el rodaje comenzará en Nueva Zelanda este mes de febrero, a pesar de la envergadura del proyecto.

Creada por J.D. Payne y Patrick McKay, la serie de Amazon cuenta en su reparto con Robert Aramayo como el héroe Beldor, Morfydd Clark como la joven Galadriel, Markella Kavenagh como la elfa Tyra o Joseph Mawlen como el villano Oren. Por su parte, J.A. Bayona dirigirá los dos primeros episodios de la serie, que tendrá hasta ocho capítulos en su primera temporada.