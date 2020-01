Historia de un matrimonio o ¿historia de un divorcio?

Luis Beiro

Es imposible comparar este filme con “Kramer contra Kramer” (Robert Benton, 104 minutos, 1979). Ambos pertenecen a dos contextos distintos, a formas opuestas de hacer cine. A realidades y conflictos distintos. “Historia de un matrimonio” es una cinta de personajes ambiguos que enfrentan un divorcio de manera deportiva. Son víctimas de la inmadurez, sobre todo por la protagonista, manipulada a diestra y siniestra por una abogada con evidentes traumas emocionales pero “dama de hierro” al fin. Estamos en presencia de un material fílmico de aristas, muy para los norteamericanos. Los personajes usan al hijo procreado como pretexto para obtener una victoria ante los tribunales que obligue a uno de los dos a inclinar la cabeza.

Esta película de Noah Baumbach tiene otra carta perdedora: haber sido estrenada y exhibida por Netflix. Es un pecado que la prensa y la crítica no perdonan porque todavía sueñan con algo pasado de moda: sentarse a disfrutarla en pantalla gigante, dentro de una sala oscura, comiendo palomitas de maíz.

Pero, a pesar de su final sugeridor, sus males mayores están dentro el guion. Demasiados parlamentos, falta de síntesis, poca fluidez rítmica, una combinación de drama con comedia que engaña, pero no funciona, y lo peor: el conflicto matrimonial de una clase pudiente (profesional, pero pudiente) que insuflada de inmadurez es capaz de echar por tierra sus recursos para alcanzar la destrucción de la familia creada.

Scarlett Johansson (emotiva, graciosa, con su carisma a flor de piel) no fue capaz de levantar un filme que debió pulirse más. Adam Driver zigzaguea dentro de un personaje zigzagueante. No parece un exitoso director de teatro neoyorkino, sino un trozo de hielo que a veces se derrite, pero otras no. Noah Baumbach necesita un asesor cinematográfico a su lado. Alguien que limpie sus guiones de ciertas imprecisiones, como por ejemplo, las exhibidas en otras obras como “Margot at the Wedding”, “Mistress America” y “While We¥re Young”. Y también necesita un buen director de casting. Lo mejor es su final. Pero no nos engañemos. Antes de llegar a él debemos andar por caminos escabrosos. ¿Gusta? Los pleitos de platos sucios siempre entretienen.

Ficha técnica:

País: Estados Unidos. Año: 2019. Duración: 136 minutos. Director y guion: Noah Baumbach. Reparto: Scarlett Johansson, Adam Driver y Laura Dern. Sinopsis: Un director de teatro y su esposa, una actriz, enfrentan un proceso de divorcio, teniendo como principal trofeo la custodia del hijo procreado.