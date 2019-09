Las mayorcitas de la TV quieren like

Bueno Santos

Las más adultas de la comunicación y el arte se ven tentadas al igual que las más jóvenes y extrovertidas a posar en traje de baños y enseñar más de lo que tradicionalmente muestran en la televisión o redes sociales. Los fines de semana, las redes se llenan de imágenes de las chicas del momento, que a son de competencia suben sus fotos para ver quién logra más likes. En estos días también se vio a una de las grandes del país exhibir sus atributos. Marisela Álvarez, aunque no posó en trajes de baño, mostró su abdomen para enseñar que pese a que es una mujer de cinco décadas (algunos dicen que más), tiene un abdomen de maravilla. “Ni a los 20, ni a los 30 años tenía este abdomen y a pesar de 4 embarazos no me rendí”, dijo la veterana comunicadora de “Esta noche Marisela”, que tiene el cuerpo que muchas de sus colegas contemporáneas envidian.

Salma echando vaina en las redes

“Si, mañana cumplo 53 años ¿y?. fue el mensaje que subió la actriz Salma Hayek de origen mexicano, junto con una foto en trajes de baño. Los comentarios no se hicieron esperar, incluso sus amigos del medio y artistas le respondieron, corroborándole el comentario como lo hizo el cantante Lenny Kravitz, quien le dijo “Nunca se te veía tan bien”.

¿Y ahora quién es el celoso?

Luego de que Mozart La Para decidiera que ya no sentía lo mismo por su expareja y esposa, Alexandra, dicen algunas fuentes que el artista urbano está celoso de lo bien que le ha sentado la separación a la joven mujer y madre de su hija Charlotte.

Mientras Mozart espera tener alegría al lado de Dalisa, Alexandra ha demostrado que tiene sus fanáticos y que le gusta trabajar y por el contrario su popularidad ha aumentado. ¿Cuál será el próximo capítulo de esta novela?

Una parodia a “La barbería”

“El sargento la puso dura, pero todo quedó grabado mujer”, dice un estribillo de la parodia más reciente que estrenaron los “Reyes del humor” y que ya se encuentra en las redes.

Raymond Pozo, imitando a Romeo, hizo unas letras a través de las cuales critica de alguna manera lo sucedido en la barbería de Villa Vásquez, cuando un grupo de agentes de la Dirección de Control de Drogas (DNCD), entraron al lugar y supuestamente colocaron estupefacientes para implicarlos en un caso, sin éstos saber que en la barbería habían cámaras grabando todos los movimientos.

“Yo no quiero que ahora todos piensen mal de mí”, dice otro estribillo de la jocosa parodia, que entre risas revela la triste realidad que sufren muchos de nuestros jóvenes en los barrios del país. Son muchos los que ahora no quieren ir a la barbería.