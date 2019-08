Entrevistas a los aspirantes a presidente

Bélgica Suárez

En nuestro programa de televisión la semana pasada, han pasado por nuestro set dos importantes políticos que aspiran a la presidencia del país por el PLD, Francisco Domínguez Brito y Carlos Amarante Baret. Buenas entrevistas. Ambos muy preparados, buena formación, dinámica su participación, interesantes propuestas para el país. Esta semana están pautados para asistir los demás precandidatos. Hay prisas, ya que el tiempo corre.

Gimnasios

¡Pero cuántos gimnasios en Santiago! Como vivimos tan rápido, prácticamente cada zona tiene el suyo. El más reciente está frente al supermercado Bravo, de los mismos dueños, bello y moderno, la gente se ejercita mucho, porque todos los gimnasios tienen público.

Santana Martínez

Santana Martínez, excelente cronista deportivo, narrador estrella de las Águilas Cibaeña, profesor universitario, todo un caballero, buen amigo, con muy buena formación académica; domina el inglés y su lengua materna, por supuesto, tiene gratas ocurrencias, delicado en sus comentarios para no herir, buen esposo y gran padre, ya es parte de Santiago, vino a esta ciudad desde Moca, pero nació en San Francisco de Macorís y ha logrado el cariño de sus colegas y la sociedad de Santiago y más allá. Merecido el reconocimiento recibido como Cronista del Año, nuestras felicitaciones.

Ocean World

Los delfines en Ocean World están causando furor, ustedes se imaginan qué espectáculo, durar media hora bañándose con ellos, poder acariciarlos, todo eso en nuestro país, forma parte de las ofertas turísticas, tanto para los nuestros como para los extranjeros, es interesante, hasta las agencias de viajes organizan tours para disfrutar de los placeres de ese lugar y que forma parte de los paquetes de vacaciones. Es verdad, nuestro país lo tiene todo y no es que Ocean World es tan barato para una familia larga, tampoco es caro, los atractivos incluyen comidas buenas y variadas, fotos dentro de la playa, además explican cómo funciona todo. Este sitio de diversión es especial para los niños, ha tenido mucha acogida, porque tiene tiempo funcionando en Puerto Plata.

Ahora millonario

Bendiciones para un buen y culto amigo, Emerson Soriano, se sacó el premio del loto, noventa y nueve millones de pesos. ¡Wao! Eso ha salido en todas las redes y periódicos impresos, que no se ponga a gastarlo, que lo ponga a plazo fijo, hasta ver en que invierte y que no regale, porque el dinero mal manejado se evapora. Yo sí que me alegro mucho.

José Monegro

Mi amigo José Monegro escogió un grupo para mandarle una prueba de lo que está haciendo con el periódico El Día por Whatsapp. Me encantó como quedó. Genial de este queridísimo director de este medio.