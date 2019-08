Nathaly Ramírez gana versión 2019 de “MasterChef”

Santo Domingo, RD

Nathaly Ramírez se convirtió en la nueva MasterChef República Dominicana 2019, el talent show de cocina más reconocido del mundo, que se transmitió por Telesistema, canal 11.

“La batalla fue duraÖ La ganadora de la segunda temporada de MasterChef República Dominicana es @nathalymasterchefrd2”, anunció la producción.

Nathaly, de 30 años, agradeció a sus seguidores “por tener fe en mí incluso cuando yo misma la había perdido”.

Luego reflexionó: “La felicidad y el orgullo que siento no puede ser mayor, porque este logro no es mío, es nuestro. Lo más valioso que me llevo de toda esta experiencia es haberla vivido de la mano de los compañeros que me tocaron, porque todo lo vivido, bueno y malo, todo lo que compartimos nos hizo más fuertes, más cercanos y mejores”.