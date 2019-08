“Good Boys” domina la taquilla en estreno

AP

Nueva York

La comedia “Good Boys” encabezó las taquillas de Norteamérica al estrenarse el fin de semana. “Good Boys”, sobre las aventuras de un trío de adolescentes, superó las expectativas al debutar con 21 millones de dólares, según los cálculos del estudio difundidos el domingo.

Desde que “The Boss”, de Melissa McCarthy, se ubicó en el puesto número uno en abril de 2016, ninguna otra comedia con clasificación para adultos había encabezado las recaudaciones en Estados Unidos y Canadá.

Otros estrenos del fin de semana fueron “The Angry Birds Movie 2”, que se estrenó con 10,5 millones de dólares, y “47 Meters Down Uncaged” debutó con 9 millones. “Blinded by the Light”, inspirado en Bruce Springsteen, recaudó 4,5 millones.