Nathaly Ramírez es la nueva Master Chef RD

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Nathaly Ramírez se convirtió en la nueva Master Chef República Dominicana 2019, el talent show de cocina más reconocido del mundo, que se transmitió por Telesistema, canal 11.

"La batalla fue dura… La ganadora de la segunda temporada de MasterChef República Dominicana es @nathalymasterchefrd2", anunció la producción.

Nathaly, de 30 años, agradeció a sus seguidores "por tener fe en mi incluso cuando yo misma la había perdido, gracias por acompañarme en todo esto, y gracias por estar aquí".

Luego reflexionó: "La felicidad y el orgullo que siento no puede ser mayor, porque este logro no es mío, es nuestro. Lo más valioso que me llevo de toda esta experiencia es haberla vivido de la mano de los compañeros que me tocaron, porque todo lo vivido, bueno y malo, todo lo que compartimos nos hizo más fuertes, más cercanos y mejores. Los adoro, y esto es tan suyo como mío".

Nathaly Ramírez desde muy pequeña, por instinto, cocinaba. Uno de sus primeros recuerdos es estar preparando un "morisoñando" (jugo de chinola con leche) subida sobre una lata alta porque no alcanzaba. Y sobre ese plataforma improvisada su mamá, al ver el interés de la niña, comenzó a enseñarle a cocinar.

Aunque nació en Santo Domingo, dice sentirse de Bánica, Elías Peña, de donde es oriunda su familia. Estudió con una beca Negocios Internacionales en la Universidad Estatal de Utah, Estados Unidos.

Al regresar al país comenzó su carrera como servidora pública y actualmente trabaja como encargada de cooperación internacional del Ministerio de Salud Pública.

Aunque le gusta su profesión, preferiría dedicarse a la cocina porque opina que “cocinar tiene una gratificación inmediata en la satisfacción de los comensales y eso no lo da otro trabajo”.

Los mensajes de los seguidores de Master Chef sumaron miles. "Felicidades eras mi favorita Bravo ganamos esperando que pongas en práctica todo lo aprendido en este trayecto si se puede hay que tener fe en uno y confianza en lo que se está haciendo bendiciones", comentó Xiomaraquezada21 en Instagram.

El usuario vincente.h.romano publicó: "Bien merecido el triunfo,desde el principio fue exelente cocinera demostro sus cualidades y destreza en la cocina pero sobre todo dejo bien en claro lo que es ser un ser humano con mucho valores.Que lo disfrutes y celebres en grande".