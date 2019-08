El presidente Medina de visita en mi hogar

Bélgica Suárez

La verdad que recibir a un presidente de un país es un halago, aunque sea una persona como todos. El hecho de ser mandatario de una nación lo convierte en un ser distinto, no solo en este país presidencialista, en cualquiera, ya que de tantos ciudadanos él es que gobierna y con tantas ocupaciones, difícil que haga visita a uno en particular. Eso me ocurrió el pasado miércoles cuando Danilo Medina estuvo el día completo en Santiago. Me visitó, estando largo rato en mi hogar. Aquello fue tan especial para mí. Es fantástico recibir a un jefe de Estado, más aún Danilo, quien es una persona sin pose, humano, increíblemente sencillo; es como cualquier mortal, pero es el presidente. Él lo había hecho antes, pero no como mandatario; fue un placer tomarnos un café y disfrutar de una interesante conversación. Medina estaba muy relax dialogando con un grupo, muy reducido, de sus compañeros de antes. Danilo se sentía en sus aguas: hicieron cuentos, anécdotas, rieron... sin prisa, fue una tarde encantadora, no se habló de política, de empleos, de nada de lo que un presidente tiene que tratar cotidianamente. Agradezco esa especial distinción.

Carlitos Pared

Claro en esta visita no podía faltar una persona muy querida, el intenso Carlitos Pared Pérez, el asistente especial de Danilo, siempre alegre, ese sí que siempre está bien, no se estresa, no sé cómo puede permanecer sin coger presión, atento a todo, aunque no es el más joven de los Pared, parece el benjamín de esa familia, ahora que está de moda esa palabra. También estaban Monchy Fadul, Bienvenido Pérez, el senador Julio César Valentín, los hermanos Camilo y Mícalo Bermúdez, Ramón Ventura Camejo, Marino Collante, Fernando Rosa, Ana María Domínguez, Félix Cabrera y Robert De La Cruz. Horas antes el presidente estuvo en un muy exquisito almuerzo en casa de Monchy Fadul, con empresarios, políticos, don Negro Veras y otras personalidades, y las maravillosas atenciones de Maritza de Fadul y sus hijos, todos muy atentos.

José Ramón Peralta

Les cuento que en este encuentro estuvo acompañando al presidente el administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, una persona encantadora, me simpatiza por su estilo tan maravilloso de siempre estar sonriendo, activo, súper simpático, elegante , ayudando muchísimo al mandatario. Es una bella persona, bien fabuloso.

Un día con Danilo

Cuántas actividades ese día, desde la inauguración de una modernísima clínica, en la zona sur, de un grupo de médicos inversionistas. Wao, mil millones de pesos en la inversión, visita al hospital de Niños, Zona Franca, inauguración de cinco escuelas y a todas las citas el presidente llegó muy puntual, qué increíble.

Hasta la próxima.