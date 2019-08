Otro hijo de Sergio Vargas, que se llama igual, aclara no es acusado de violencia de género

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

El artista Sergio Joel Vargas, hijo del merenguero dominicano Sergio Vargas, quien reside en los Estados Unidos, solicitó a los medios de comunicación y a las personas retirar su foto y su nombre sobre el caso de violencia de género en el que está envuelto un hermano suyo del mismo nombre, ya que lo están confundiendo y que ni siquiera se encuentra en República Dominicana.

“Han colocado una foto que no es la mía, y están poniendo mi nombre, confundiéndome con uno de mis hermanos, y eso me está haciendo daño en la carrera artística, ya que he recibido comentarios negativos en los medios periodísticos y las redes sociales, sin que yo tenga que ver con el caso que se me menciona”, puntualizó Joel Vargas.

El cantante agregó: “Yo no me encuentro en Santo Domingo, donde se puso la denuncia, y no he estado detenido, solo hay una confusión de foto y nombre el cual me está haciendo daño a mi imagen personal y artística”.

La Procuraduría General de la República dejó en libertad al hijo del artista Sergio Vargas hijo, que estaba acusado de violencia de género, que de acuerdo a los establecido en la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar no hubo ningún tipo de agresión contra de la de señora que lo acusaba.

La familia de la mujer catalogó como sospechosa la libertad de Vargas y su abogado, Manuel Grisanty, sostuvo que la Fiscalia se negó a recibir la querella y las pruebas este lunes.