Taylor Swift actuará en los MTV VMAs 2019

EUROPA PRESS

Madrid

MTV anuncia que la estrella internacional Taylor Swift actuará el próximo 26 de agosto en los MTV Video Music Awards 2019, que se celebrarán por primera vez en Nueva Jersey en el Prudential Center.

Taylor Swift encabeza la lista de nominados de esta edición con 10 categorías que incluyen Vídeo del año, Mejor canción y Mejor video for Good por sus singles "Me!" y "You Need to Calm Down", siendo éste último un tema por el que, para este año, ha sido nominada hasta en 7 ocasiones.

Estos VMAs 2019 también serán para Taylor su primera gran actuación televisiva tras el lanzamiento de su muy esperado álbum "Lover". Los VMAs 2019 podrán verse en exclusiva y en directo en a partir de la 01:00 en MTV.

La ganadora de 7 VMAs vuelve el escenario de los VMAs desde su actuación en 2015 con su tema "Bad Blood" -que sigue siendo hasta la fecha su canción más nominada para los VMAs, con la que aspiró a 8 categorías- para actuar por primera vez en televisión tras el lanzamiento de su esperado álbum, "Lover".

Los VMAs 2019 se celebrarán por primera vez en Nueva Jersey desde el Prudential Center y en España se podrán ver en exclusiva y en directo a partir de las 01:00h en MTV en la madrugada del 26 al 27 de agosto.