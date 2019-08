Agustín Laje llama “cobarde” a Elaine Feliz tras esta bloquearlo de sus redes

View this post on Instagram

Hay cosas que dan vergüenza ajena. Esta es una de ellas. Elaine Féliz (@elainefeliz1) es una publicista dominicana que no entiendo bien por qué razón se presenta como experta en temas de género y discurre sobre ciencias sociales. Lamentablemente, ha sido considerada la mejor representante “intelectual” de la ideología de género en su país. Por ese motivo fue invitada a debatir conmigo cuando estuve en República Dominicana. Sería en TV, en un programa muy visto. Su respuesta fue: “no debato sobre ideología de género” (cosa muy rara, porque se presenta como “experta” en esos temas). A los pocos días tomó un avión, se fue a EEUU, y desapareció de escena. Hoy, sin embargo, me enviaron la noticia de que Elaine lanzó un video en mi contra. Lo previsible: ¡es extranjero, qué horror, qué peligro! La buena y vieja falacia del ad hominem: “no es uno de los nuestros, no lo deberíamos escuchar, lo que dice es malo”. Busqué sus redes sociales para contestarle pero me sorprendí al verme bloqueado tanto en su Instagram como en su Twitter (ver foto 2 y 3). Nunca había cruzado una sola palabra con ella, pero se ve que la señora tomó sus precauciones y, por si acaso, ya me tenía bloqueado. Esto en Argentina le llamamos cobardía (por no ser grosero). ¿Cómo le llaman los dominicanos?