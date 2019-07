Jhoel López: ‘‘El que no le da amor a sus hijos, lo paga en el futuro’’

Venez Gafer

Santo Domingo

Dice una frase que ‘‘el hombre habla de lo que abunda en su corazón’’, y si de algo nos percatamos en la conversación con el comunicador y productor de televisión Jhoel López, es que el amor y la comunicación son las dos palabras que llenan su vida paterna, y se darán cuenta en la entrevista. Y lo queríamos reconfirmar preguntándole a su hija mayor, Shanel, y a su esposa Liza (a Lenash le preguntaremos en otra oportunidad cuando esté más grandecita) de cómo es la conexión familiar. Shanel dijo que, más que un padre, lo ve como un amigo que le cuenta absolutamente todo. Y Liza Blanco confesó que se siente feliz de cómo es él como padre, de hecho, lo define como el mejor papá del mundo, muy amoroso y, sobre todo, un padre ‘‘presente’’.

OH!MAGAZINE: NUESTRA PRIMERA PREGUNTA, SERÁ LA NOTICIA DE QUE DEJASTE DE ‘’SER EGOÍSTA’’ Y LE PEDISTE MATRIMONIO A LIZA. ¿FUE CASUALIDAD O PLANEASTE QUE FUESE JUSTO EN EL MES JULIO?

JHOEL LÓPEZ: Aunque ya estamos casados, pero no habíamos celebrado la boda, por eso dije que dejaré de ser egoísta, porque ¡caramba! todas las mujeres sueñan con esto y aparte de que uno lo disfruta.

OH!MAGAZINE: LE PEDISTE MATRIMONIO DE FORMA CONVENCIONAL: DE RODILLAS Y FRENTE A UN PÚBLICO. ¿TE CONSIDERAS UN HOMBRE Y PADRE TRADICIONALISTA?

JL: ¡Si tú supieras que no!, pero ese momento eso era lo esperado. Además, algunas mujeres esperan ese momento, que el hombre se le ponga de rodillas y le pida matrimonio.

OH!MAGAZINE: ¿DÓNDE ESTABAN A LA HORA DE LA PROPUESTA?

JL: Nosotros estábamos haciendo un taller de ‘‘reingeniería humana’’ ese fin de semana y el último día del taller, que le tocaba hablar a alguien, pues yo cogí el micrófono y hablé. Lo pensé como 10 segundos antes, que le iba a pedir matrimonio ahí y así lo hice. Me empujó ese taller y un poco de lo que me pasó con David Ortiz; de que la vida es el presente y no se necesita prepararse tanto para el futuro, que no se sabe si va a llegar.

OH!MAGAZINE: ENTONCES ESTE MES YA NO SERÁ IGUAL PARA TI, PORQUE TENDRÁS DOS RAZONES PARA CELEBRAR.

JL: La celebración está ‘‘al pecho’’. Estoy muy feliz, primero como padre, porque mi hija Shanel está aquí. Con el tema de los padres, ya estoy completo y con el tema de la boda, mis hijas van a estar también y por eso lo hicimos en esta fecha, para que ella esté presente. Ya no necesito más nada.

OH!MAGAZINE: ¿ERES DE ESE TIPO DE PADRE QUE ESPERA SUS REGALOS EN SU DÍA?

JL: A veces Shanel me hace dibujos y cartas y para mí eso es más significante que cualquier regalo. Las cosas materiales, celebrando un día específico no son tan relevantes para mí, creo que un abrazo y la presencia son más importantes. Aunque, ¿a quién no le gusta que le regalen?

OH!MAGAZINE: SIENDO SINCERO CON NOSOTROS, ¿PENSASTE QUE EN ALGÚN DÍA DE TU EXISTENCIA PODRÍAS SER PADRE?

JL: ¡Sí! Yo tenía un compromiso conmigo mismo de ser papá, mucho antes de tener hijos. Mi niñez no fue muy feliz, porque tuve que madurar y tomar responsabilidades muy temprano, y me dije que el día que fuera padre tenía que hacerlo bien.

OH!MAGAZINE: HAZ UN REFRESH AL PASADO, EXACTAMENTE CUANDO NACIÓ TU PRIMOGÉNITA SHANEL... ¿TU IDEA DE PATERNIDAD CAMBIÓ EN ESE INSTANTE?

JL: Yo pienso que más que la idea de la paternidad, cambió mi idea de la vida. Sientes que no vives solo, sino que hay personas que dependen de ti y tu grado de responsabilidad se incrementa. Y lo más importante: tu comportamiento de cara con la sociedad en ese momento, porque todo lo que hagas o salga de tu boca, es lo que esa niña o niño va a replicar en un futuro. Lo que tú seas como ser humano, eso es lo que van a aprender de ti; es un compromiso muy grande.

OH!MAGAZINE: A PESAR DE LA DISTANCIA ENTRE SHANEL Y TÚ, ¿SIENTES QUE SU RELACIÓN ES IGUAL DE FUERTE COMO SI ESTUVIERA AQUÍ?

JL: Completamente. La distancia es solo un asunto de longitud, hay padres que viven con sus hijos y no les dan educación, ni amor. Relativamente ella pasa más tiempo aquí en el país, que en París. Desde que ella tiene una semana libre, la traigo y ese contacto con mi hija no lo pierdo por nada del mundo. Shanel viene hasta cinco veces a RD.

OH!MAGAZINE: ¿CÓMO VA SU RELACIÓN?

JL: Primero que padre, soy amigo de Shanel. Ella sabe que me puede contar cualquier cosa. Nos divertimos como amigos y tenemos una relación muy sana y muy abierta.

OH!MAGAZINE: Y CON TU SEGUNDA LUZ, LENASH, ¿TUVISTE QUE REINICIAR TU BOTÓN PATERNO?

JL: Nunca he dejado de ser padre desde que Shanel nació.

OH!MAGAZINE: POR CIERTO, LENASH TIENE SU PROPIO INSTAGRAM Y CON 24.8 K SEGUIDORES. ¿POR QUÉ PENSARON CREARLE SU INSTAGRAM?

JL: Nosotros somos los que manejamos su cuenta. La idea de las redes de la niña y de nosotros como familia, es fomentar un modelo de familia funcional y las redes, o la comunicación en general, todo el medio, te ayudan en eso, porque muchas familias nos siguen y el mensaje que yo quiero que llegue es el positivo a través de mi familia.

OH!MAGAZINE: PERO ME FIJO QUE NO COMPARTES EL PERFIL DE SHANEL... ¿NO TIENE O DECIDES NO COMPARTIRLO?

JL: Porque ya Shanel es una adolescente y hay que tener más cuidado. Con Lenash, nosotros manejamos su cuenta, pero ya una niña de 12 años quiere manejar ella su cuenta. Porque hay muchos depravados en el mundo y tratamos de equilibrar eso, ya cuando ella tenga más conciencia y raciocinio podrá tener su redes.

OH!MAGAZINE: ¿ERES EL TIPO DE PADRE CELOSO?

JL: Diría que uno tiene que ser cuidadoso en la formación de los hijos. ¡Claro!, tú puedes criar un niño perfecto y te puede salir como no esperabas, pero yo creo que la palabra es ser más cuidadoso y guiarlos con sus valores. Yo le hablo de todo lo que hay en el mundo.

OH!MAGAZINE: ¿CÓMO TE DAS CUENTA QUE, COMO PADRE, VAS POR BUEN CAMINO?

JL: Porque en el caso de Shanel, ella es una niña muy noble y amable, trata a todo el mundo como igual, tal y como se lo he enseñado. Es dulce y se sensibiliza por los demás. Ella es una niña que lo tuvo todo desde que nació y, a pesar de ello, se ve reflejada en algunos niños que no tiene sus mismas oportunidades; eso me llena de orgullo.

OH!MAGAZINE: ¿LO QUE LE DAS A TUS HERMOSAS NIÑAS EN TORNO A SU EDUCACIÓN, FUE LO MISMO QUE TE DIO TU PADRE?

JL: Yo pienso que más que eso, su educación es reflejo de lo que la vida me ha enseñado a puros golpes.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ SACASTE DE TU PADRE?

JL: Lo más importante que aprendí de mi papá, es ser una persona auténtica. Él tiene liderazgo y autenticidad. Eso lo heredé y lo valoro mucho.

OH!MAGAZINE: ¿CÓMO ES TU RELACIÓN CON ÉL?

JL: Al principio no era muy buena, pero ya lo perdoné. Entiendo que él hizo lo mejor que pudo con lo que tenía a la mano en ese momento. Me parezco mucho a él, nos divertimos muchísimo. Mis padres son dos locos, están de “reality”. Tienen que verlos, son dos locos cuando se juntan y tienen 25 años de divorciados.

OH!MAGAZINE: ¿CUÁLES SON LOS REPROCHES Y CONSEJOS QUE MÁS LE REPITES A SHANEL, PORQUE LENASH ESTÁ MUY PEQUEÑA AÚN?

JL: No los llamaría reproches, yo tengo comunicación con mis hijas.

No creo en golpear a los niños y menos a una niña. Nunca les he dado una pela, ni lo voy a hacer, porque me parece un error, porque cuando un papá golpea a sus hijos, les está enseñando que eso es normal. Y cuando pasa algo, la siento y le digo que eso pone triste a papá y que eso no es lo que le he enseñado.

La comunicación es una cosa hermosa, si hablas y tratas con violencia así va a reaccionar un niño. Una forma de hablarles: ‘‘Mira mi cielo esto no es así’’ y esto funciona el 100 por ciento señores, les aseguro que funciona.

OH!MAGAZINE: CUANDO SHANEL VE TU PROGRAMA ‘‘ME GUSTA DE NOCHE’’ O VE ESOS JOCOSOS VIDEOS POR YOUTUBE, ¿TE DA IDEAS?

JL: Ella es parte de eso, le emociona y le divierte. Shanel nació en medio del espectáculo y con una fluidez increíble en público; siempre va a mis programas.

OH!MAGAZINE: Y YA PARA CONCLUIR, DESPUÉS DE LO OCURRIDO CON DAVID ORTIZ, ¿QUÉ APRENDISTE CON TODO ESTO, EN TORNO A TU FAMILIA Y EN LO INTERNO?

JL: Me enseñó a vivir el presente, a que no vale la pena acumular cosas para un futuro incierto. Ese pudo ser mi último día y no sé cuántas cosas me faltaban por hacer. Mi aprendizaje fue vivir cada segundo como si fuera el último con Liza y mis hijas.