La película esperada “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”

Nuevamente la emisora be99.7 con su plataforma #beTHERE lleva a sus oyentes a la premier exclusiva de esta nueva película, de la saga de ‘Fast & Furious’, a estrenarse el 1ero. de Agosto. Este 31 de Julio los oyentes de la emisora y el programa de ‘The Morning Show’, con Karina Ciprián, tendrán la oportunidad de ver la película y vivir las experiencias que los patrocinadores tienen preparado para ellos.

“One winner...a whole row!!!”. Un ganador tiene la oportunidad de ganar una fila completa para disfrutar con sus amigos, solo deben seguir la cuenta en Instagram de @be997 y seguir las instrucciones en el ‘post’ de la promoción.

Reparto

En esta oportunidad, el elenco que trabaja en ‘Fast & Furious: Hobbs & Shaw’ está compuesto por algunos que ya son figuras conocidas de la saga, y otros nuevos que se unen a esta gran aventura.

En esta oportunidad, Dwayne Johnson encarnará de nuevo a Luke Hobbs, el agente de élite del Servicio de Seguridad del Cuerpo Diplomático de Estados Unidos (DSS), y “el mejor rastreador conocido”. Desde su aparición en ‘Fast & Furious 5’, se ha convertido en uno de los pilares de la franquicia.

Mientras que Jason Statham volverá a meterse en la piel de Deckard Shaw, antiguo miembro de una fuerza de élite del ejército británico, al que conocimos como un vengativo asesino en la escena final de ‘Fast & Furious 6’ y que supuso una de las mayores amenazas para Toretto y familia en la gloriosa ‘Fast & Furious 7’.

Mientras que Idris Elba encarnará a Brixton, el villano de este título, en el que también veremos a Eiza González, Vanessa Kirby y Eddie Marsan.

David Leitch, uno de los dos responsables de ‘John Wick: Otro día para matar’ (2014), y realizador en solitario de ‘Atómica’ (2017) y ‘Deadpool 2’ (2018), dirige esta nueva aventura con guion de Chris Morgan, el responsable de todos los libretos de la saga desde la tercera entrega.

Precisamente por la participación de Leitch, los rumores sobre la posible participación de Keanu Reeves en la película no tardaron en salir y, con el tiempo, fueron cogiendo fuerza. Según no pocos mentideros hollywoodenses, Reeves iba a tener un papel fundamental en la saga, pero no aparecería hasta el final de esta primera entrega paralela.

¿Sorpresa?

Sobre nuevo integrante

Dwayne Johnson ha sido preguntado sobre el tema, y ha dejado clara su versión en este asunto, que cada uno elija si está diciéndonos la verdad o intentando no estropearnos la sorpresa.

Lo que dijo.

“Amo a Keanu, obviamente está teniendo un momento increíble en su carrera. Hablamos de eso”, dijo Johnson.