La segunda etapa de "Will & Grace" terminará con su tercera temporada

EFE

EE.UU.

La popular comedia "Will & Grace", que tras más de diez años fuera de antena regresó a la pequeña pantalla en 2017, culminará su segunda etapa en la televisión con su tercera y última temporada.

"Anuncio para los mejores fans del mundo, los fans de 'Will & Grace'. Queremos contarles que esta será la última temporada de la segunda etapa de la serie. Nos juntamos el equipo creativo y decidimos que era el momento correcto", escribió este jueves en Instagram la actriz Debra Messing.

"Fuimos muy afortunados de tener la oportunidad de reunirnos y de hacer la serie de nuevo (...). Qué milagro. Estamos todos comprometidos a hacer que esta temporada sea la mejor de todas y a cerrar la historia de Will, Grace, Jack y Karen de una manera que se sienta significativa y adecuada", añadió.

Eric McCormack, coprotagonista de la serie junto a Messing, aseguró hoy en Twitter que despedirán el show igual que lo trajeron: "Con amor, risas, gratitud... y bajo nuestras propias reglas".

La serie en la que también aparecían Sean Hayes y Megan Mullaly había tenido previamente ocho temporadas que se emitieron entre 1998 y 2006.

"Will & Grace" destacó en su primera etapa por ser pionera a la hora de mostrar personajes homosexuales en horario de máxima audiencia en la televisión de Estados Unidos.

Su argumento giraba en torno a las aventuras y desventuras de Will (Eric McCormack), un abogado gay, y su compañera de apartamento Grace (Messing), heterosexual y diseñadora de interiores.

Los copresidentes de NBC Entertainment, George Cheeks y Paul Telegdy, dieron hoy las gracias a todos los que hicieron posible el regreso de "Will & Grace".

"Cuando NBC tuvo la opción de reconectar con este increíble reparto y equipo creativo, no desaprovechamos la oportunidad. El impacto y legado de 'Will & Grace' simplemente no puede exagerarse, tanto como punto de inflexión para el retrato de la comunidad LGBTQ como por ser una de las mejores comedias de la historia de la televisión", dijeron en una nota dirigida a medios estadounidenses.