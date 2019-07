Rosalía logra tres nominaciones a los premios MTV Video Music Awards

EFE

Los Ángeles (EE.UU.)

La cantante Rosalía logró este martes tres nominaciones en los premios Video Music Awards de la cadena MTV, una de las citas más destacadas en la industria musical y en la que la española será la única hispana que competirá por el galardón a "mejor artista nuevo".

Además de su candidatura a "mejor artista nuevo", en la que se batirá con el fenómeno internacional de Billie Eilish, Rosalía también ha logrado la nominación a "mejor coreografía" por su colaboración junto al colombiano J. Balvin en "Con Altura", con la que ambos concurren en la categoría dedicada al "mejor vídeo latino".

El resto de nominados en la categoría latina son: Anuel AA y Karol G por "Secreto"; Bad Bunny y Drake por "MIA"; Benny blanco, Tainy, Selena Gomez y J Balvin por "I Can't Get Enough"; Daddy Yankee y Snow por "Con Calma" y, finalmente, Maluma por "Mala Mía".

Los premios se entregarán en una gala televisada el próximo 26 de agosto.

Entre el resto de candidatos a estos galardones sobresalen Taylor Swift y Ariana Grande con 10 nominaciones cada una, incluyendo las categorías estrella de "mejor canción" y "vídeo del año".

Ambas compiten por el reconocimiento a video del año, Swift con “You Need To Calm Down” y Grande con “Thank U, Next".

Grande, además, también esta nominada a "artista del año" junto a Cardi B, Halsey, Jonas Brothers, Shawn Mendes y Billie Eilish, quien tras irrumpir con gran fuerza en el último año ha logrado 9 nominaciones, con importantes apartados como "vídeo del año" y "mejor artista nuevo".

Además del protagonismo latino, estos premios se rinden ante el fenómeno asiático del K-Pop con una categoría exclusiva para el género nacido en Corea del Sur y que incluye entre sus nominados a los grupos BTS y BLACKPINK, con una gran base de seguidores en el mundo occidental.

Por su parte, otro nuevo apartado, el del "vídeo para bien", premiará a los mejores clips musicales con motivos sociales.

El público puede votar en las categorías principales a sus artistas favoritos desde la página web de la cadena musical mientras que un panel de expertos decidirá los ganadores de los premios técnicos.