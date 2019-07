La artista busca poner el Jaragua a sus pies

Carolina Pichardo

carolina.pichardo@listindiario.com

Santo Domingo,RD

Se expandió el cubo Rubik. Covi Quintana evoluciona, amplía sus colores y está en busca de nuevos horizontes para conquistar el terreno musical dominicano y, por supuesto, del mundo.

Por lo que ahora apuesta a escenarios que nunca imaginaba en su camino, como es el hotel Jaragua donde se presentará el próximo 10 de agosto a partir de las 8:00 de la noche.

Con este concierto cerrará una etapa con “Sin Pausa”, un disco que la llevó a navegar en aguas internacionales.

Ahora le dará paso a “Las nuevas de Covi”, sencillos que mostrarán una etapa más colorida y tropical, y no los típicos colores neutros que suele usar. “Podrían verme con un sombrero amarrillo o rosado”, afirma.

La intérprete de “Mi lado del sofá” tiene altas expectativas, y desde ya está consciente de que será un evento histórico.

Comenta que es la primera vez en los últimos ocho años que se hace un concierto totalmente de pie en el Jaragua en donde espera un quorum de 1,200 fanáticos.

Cuenta que no habrá nada en medio. Cero mesas y sillas, y mucho menos áreas privilegiadas; al contrario, será por orden de llegada.

“Es un concierto de ir en tenis, de ir sin pretensiones, de disfrutar, es un concierto donde la gente simplemente va a soltar un poquito el celular y las redes y va a disfrutar en vivo, vamos a hacer algo bien loco”, dice la cantautora dominicana, que considera este nuevo escenario como un reto para su carrera.

Adelanta que habrá invitados especiales y sorpresas que espera sean del agrado de su fiel fanaticada que la ha apoyado desde sus inicios en 2012, cuando tocaba gratuitamente.

Gira internacional

“Sin Pausa”, el más reciente disco de Covi publicado en 2018, provocó un cambio para la trayectoria de la artista.

Uno de estos fue el de realizar su primera gira internacional en México (Aguascalientes, Guadalajara y Distrito Federal), Colombia y Estados Unidos, territorios donde no solo pudo dar a conocer su música, sino que también compartió con otros colegas cantautores a quienes ha admirado.

“Fue una experiencia muy bonita, porque tocando aquí (República Dominicana) uno se siente siempre en casa, tocando en familia con amigos, pero cuando uno llega afuera uno ve muchísimo talento igual o mejor que uno”, dice la artista que fue nominada en la edición 35 de los Premios Soberano en la categoría de Compositor y/o autor de letras.

Durante los dos meses fuera del país, Covi pisó por primera vez suelo parisino, en una actividad auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), realizada el pasado 25 de marzo en el Instituto Cervantes.

De igual manera, llegó a territorio estadounidense, no por primera vez, pero sí con propósitos más específicos. Uno de estos fue el de presentar “Sin Pausa” a la academia de los Latin Grammy, y ser entrevistada por canales hispanohablantes como CNN en español.

Asimismo, fue importante su visita a las oficinas de Spotify, luego de que sus canciones se posicionaran en los primeros puestos de las listas virales de la plataforma de reproducción musical.

Aunque admite que durante esas semanas fuera del país existieron dificultades, también debe destacar los aspectos positivos tras haber salido de su zona de confort.

Se percató de la sencillez de cantantes como Santiago Cruz, quien abrió uno de sus conciertos. “Me trataban como si fuera uno de ellos”.

Sobre su visita a otros países añade que no percibió “el afán de competitividad ni envidiaÖ Aquí creerse artista es tener unos tenis nuevos y una ropa diferente para cada concierto, y no es eso”.

Tal y como dice su canción “Soy dominicana”, siempre destaca sus raíces donde quiera que esté.

“Yo sin mis fanáticos no sería nadie. Si estoy en México, lo primero que digo es que tengo una fanaticada que yo no sé qué haría sin ellos”.

Covi espera presentarse en los próximos meses tanto en Perú como en España.

Curiosidades de Covi Quintana

Inicios

Una experiencia que Covi nunca olvidará fue su primera participación como telonera en un concierto fue la ocasión en que se le dio la oportunidad de abrir uno de Jarabe de Palo, y lo más memorable de esta experiencia es que Pau Donés, miembro de la banda, se ofreció a presentarla a ella.

Sin Pausa

Los temas de su segundo disco son “Me has devuelto”, “Tu amor llegó”, “Pegadito”, “Me quedo atenta”, “Tu lugar”, “A veces”, “Mi lado del sofá”, “Yo lo vi”, “Nunca me fui”, “Dile que me quieres”, “Te quedes para siempre”, “Retroceder”, “”Mientras tanto” y “1 minuto 30”.

Inspiración

En su adolescencia no tenía cantantes de su generación que la ayudaran a superar problemas de esa etapa. Por lo que creció escuchando a Joaquín Sabina, Alejadro Sanz y Joan Manuel Serrat, y considera que por esto sus letras tienen más peso y madurez.

“Cuando yo tenía 15 años, que fue cuando me enamoré por primera vez, no tenía una artista que me dijera que yo iba a estar bien… Tranquila, te rompieron el corazón, pero tú estarás bien”.

SEPA MÁS

Una Covi de nuevos colores

Récord de visitas Este año Covi Quintana alcanzó por primera vez un millón de visitas en YouTube, por el video “Yo lo vi”.

Nuevo sencillo Como parte de la dinámica “Las nuevas de Covi” solo ha estrenado el sencillo “Café de las ocho”, que sobrepasa las cien mil reproducciones en Spotify.

Las nuevas de Covi Desde hace meses Covi ha creado expectativas entre sus seguidores. “Las nuevas de Covi”, como ha denominado a las canciones que estará lanzando, formarán parte de esta nueva etapa.

Cuenta que en esta ocasión su fuente de inspiración no fueron sus desamores o experiencias personales, sino aquellas historias que le cuentan sus fanáticos a traves de las redes sociales.