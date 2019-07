Atomic celebra difusión en Europa

Santo Domingo, RD

El cantante urbano Noel Alexis García, mejor conocido como Atomic, se siente ser un hijo de Europa por el impacto que ha tenido su música en el viejo continente, desde que su propuesta alcanzó ribete internacional.

“Hace tiempo que mi gente de Europa está respaldando este proyecto, no solo la comunidad dominicana que me muestra su afecto y me sigue a través de las redes sociales y que llena todos mis conciertos, sino también de miles de europeos que apoyan nuestra música”, expresó Atomic, quien promueve el tema “Soltera”..

El urbano es conocido en ciudades como Zurich, Lausanne, Barcelona, Murcia, Milán, La Spezia, Rímini y Asturias, entre otras que están en su nueva gira de la mano de la compañía Danny Productions.

“Sin duda, Europa es una de las bases más sólidas que ha tenido el proyecto de internacionalización de Atomic ‘Otro Way’, sin olvidar el éxito que alcanzaron temas como ‘Té de campana’, ‘Tu vecino’, ‘La musa’ y ‘Luz clarita’ en República Dominicana, Estados Unidos, México, Argentina, Chile y Colombia.

“Es grandioso el enorme respaldo de toda esa gente que sigue mi música y me expresa su cariño. Agradezco a Dios, a mis fans y a mi compañía JC Music por el respaldo que me ha dado en todo este tiempo”, expresó el intérprete de “Donde te gusta”, “¿Qué tiene de malo?”, “Búscate otro”, “Muévelo”, “Bajamos sexy”, “Dale ahí” y “Me la pide”, entre otros.

Actualmente, suena en las principales emisoras de música urbana con el tema “Soltera”, para el cual prepara un remix y un videoclip..