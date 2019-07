El jazz está de moda en las actividades

Belgica Suarez

Hola, buenos días! Jorge Zouain estuvo en nuestro programa de televisión, donde le hicimos una interesante entrevista. Está pegado en Santiago. Como jazzista es muy solicitado para celebrar eventos diversos, es fantástico escucharlo. Aquí se usa mucho este tipo de presentación para animar en los cócteles, bodas, cumpleaños y fiestas fastuosas. Él es muy bueno en esto, hay toda una gran producción. Jorge era un gran empresario, vendió su negocio, muy conocido y se dedicó junto a Tunty su esposa a estas actividades, han tenido muy buenos resultados. Así es la vida hacer lo que uno quiere y le apasiona y si se hace con talento y dedicación da resultado. Es maravilloso oir la buena música, como el jazz.

Restaurante La Fiamma

En Santiago hay muchos restaurantes. Fui el domingo a uno que me dijo un amigo que era nuevo, pero no, antes estaba en Los Jardines, ahora está ubicado en la autopista Duarte-Licey, frente a la ferretería Bellón. Lindo bien decorado, podemos ver bellas pinturas de arte, sobre todo de nuestro amigo Juan Bravo, jóvenes mozos muy atentos, un amplio menú de exquisitas comidas, sobre todo italiana. Allí me encontré con varios amigos, entre ellos José Rosario, de los hombres fuertes de CECOMSA, sobrino de Fernando Rosario. La pasamos súper bien junto al empresario conocedor de vinos, Nathalio Abreu y su esposa Arelis.

Los Muchachos

¡Cómo pasa el tiempo! Cuando pasamos por el centro histórico de Santiago muchas casas no están, grandes mansiones destruidas, donde vivían los ricos de antes, en la calle Del Sol ya no está la famosísima tienda de zapatos Los Muchachos, donde desde pequeños nos compraban los calzados. Nos enteramos que el local se lo vendieron a unos chinos, aunque hay una sucursal en la plaza Internacional, liquidaron a los empleados de este establecimiento del centro de la ciudad, solo quedó el gerente que lo trasladaron a la plaza, qué pena pero así es la vida todo evoluciona.

El general

Los hombres deben tener mucho cuidado. La vida ha cambiado bastante. Jamás imaginé ver esas imágenes de un general tan recto y que la comunidad respaldaba su trabajo por ser mano dura con los delincuentes. Dicen que le pusieron una trampa, parece que cayó en las tentaciones, y fueron más enérgicas que su temple de hombre fuerte, según las fotografías que circulan. Diríamos que fue débil en ese sentido, penoso.

Dos grandes artistas

Sigue muy en boga el Anfiteatro de Puerto Plata por su belleza y los tantos espectáculos que se presenta allí, la mayoría llevados por Luis Medrano y el auspicio del Ministerio de Turismo, que ha hecho un gran trabajo en la Novia del Atlántico, de forma tal que esta ciudad y su entorno resurgió como el ave fénix. Les cuento que el sábado 27 de este mes, allí se presentaran Sophy, de Puerto Rico, y Fausto Rey.