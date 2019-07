"Alofoke" pide que le reserven su candidatura a diputado

Redacción Digital

Santiago Matías, mejor conocido como “Alofoke”, pidió a la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que le sea reservada la candidatura a diputado por la circunscripción número tres del Distrito Nacional, al considerar que no puede competir en las elecciones internas con otros candidatos con miras a los comicios del 2020.

El influencer dijo que con la petición garantiza el esfuerzo que ha hecho para conseguir los votos que le aseguran una curul en el Congreso Nacional.

Matías habló en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde dijo que hizo la petición formalmente enviádole una carta al partido.

“Lo que queremos expresar es que se nos reserve la candidatura a diputado por la circunscripción número tres, ya que entendemos que no debemos ir a un ´torneo´ a competir con otros candidatos, ya que nosotros le estamos trayendo esa gran cantidad de votos de jóvenes que no estaban en política. Entonces como nosotros estamos sumándoles unos votos al partido que no tenían, entendemos de que es una falta de respeto ponerme a competir en un torneo interno” explicó Alofoke en el video.

Se recuerda que el pasado 22 de junio el PLD se reservó 819 candidaturas a posiciones legislativas y municipales para personalidades, o para posibles acuerdos con otras fuerzas políticas, o miembros meritorios de ese partido que no participen en las primarias.

Así está consignado en el documento entregado a la Junta Central Electoral (JCE), cumpliendo con el mandato de la Ley 33-08 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.