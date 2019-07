Turismo interno en la presa de Tavera

Bélgica Suárez

Hola, buenos días! Qué interesante cambiar de ambiente, conocer nuestro territorio, hacer turismo interno, tenemos un país hermoso con todo lo que soñamos. Parece mentira, aunque me la doy de que casi conozco todos los rincones, no había ido a la Presa de Tavera. Desde Constanza la había divisado, hermosa. El domingo pasado me decidí y la conocí, sencillamente impresionante. Nos fuimos por Sajoma, recogiendo toda la sierra, Sabana Iglesia, Jánico Abajo, en fin, lindo trayecto, con una preciosa vegetación. Nos quedamos en el Rancho Marino del señor Marino Núñez, desde donde observamos la presa bordeando todo el lugar. Presenciamos pequeñas embarcaciones que se trasladan del lado opuesto, en la entrada de Moca, si es que uno no quiere irse por las montañas.

Detalle

Fue un día que lo pasamos inolvidable, presenciamos los jet ski, comimos pescado, en este rancho sirven de todo, muy exquisito, bebidas, cervezas muy frías, música y muchas personas que van en busca de un buen ambiente familiar. Recibimos las atenciones del alcalde del lugar, Caimito, Jánico, el señor Remy Peralta, muy popular y simpático. En la presa hay varios negocios para comer y pasarla muy bien.

Comentarios

En este mismo lugar hay un hotel que vale la pena visitar y disfrutar de la más absoluta tranquilidad, una belleza sin igual desde una gran altura.

Ya en las villas, si se hospeda allí, abre las cortinas y qué paisaje más maravilloso e impresionante. En este pequeño resort hay un ambiente cálido, sin televisión, es un tipo de turismo muy distinto al que estamos acostumbrados, maravilloso, donde nos desconectamos de la modernidad y tecnología, pero con comodidad y disfrutamos de la naturaleza en todo su esplendor. Hay espacio para hacer fogata, ofrecen desayuno y cena, para la comida hay que salir y así aprovechar los tantos restaurantes de la zona donde se come bien. Los propietarios son australianos, tienen trece años viviendo en Puerto Plata, Christopher y Gunther, el hotel es Villas del Lago, si lo buscas en internet se maravillará con las fotografías con las cuales lo proyectan, es un verdadero encanto, en verdad que es una oportunidad de conocer la Presa de Tavera y los distintos pueblos que la bordean, son montañas y lagos hermosos.

Diputada

La diputada Altagracia González se inscribió a la senaduría de la provincia de Santiago, está muy alta esta señora, soñadora o arriesgada, o la pusieron a soñar. Las inscripciones en el PLD activaron mucho a este partido, muchas emociones, esperemos. Hasta la próxima. Para comunicación: suarezb@hotmail.com