Video: Cardi B discute con reportera dominicana porque quería entrevistar a su padre

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La rapera de origen dominicano Cardi B se molestó con la reportera Gelena Solano, porque trató de entrevistar a su padre a pesar de que con anterioridad le había pedido respeto a su privacidad.

En un video publicado este jueves por el programa de Univisión “El Gordo y la Flaca”, se presenta cómo Cardi B está caminando por las calles de Nueva York cuando la periodista se le acerca a hablar sobre su nueva canción “Press”.

Sin embargo, la cantante de “Money” le dijo que no estaba bien que le realizaran la entrevista porque estaba junto a su padre y su hija Kulture, además manifestó que no se veía “decente”.

“Sí, pero ves cómo me veo… Lo sé, pero estoy con mi hija, estoy con mi papá, yo no me veo decente, mira cómo estoy. Tú eres una mujer, tú sales bien con maquillaje. Yo no me veo bien, no me hagas esto”, manifestó Cardi B.

Luego, cuando la multigalardonada rapera entró a una tienda, la reportera aprovechó para hablar con su padre y en ese momento Cardi salió para enfrentarse verbalmente con Solano, debido a que se sentía enojada con el hecho de que su progenitor saliera expuesto en cámaras.

“Mi padre no camina con seguridad y tú no sabes qué gente pueda hacerle daño a mi papá. No vengas a mí con cámaras sin yo saberlo. Es un irrespeto, estoy con mi hija. Eso es muy grosero”, afirmó.

Asimismo, durante la discusión, un hombre que estaba caminando por la acera le dijo a Cardi B que lo dejara pasar, y ella le dijo “quién te está hablando a ti loco”.

Pese al mal entendido, Gelena Solano le pidió disculpas a la cantante y le explicó que en ningún momento quería que se incomodara.

También Cardi B le pidió excusas a la reportera y dijo que ama “El Gordo y la Flaca”.