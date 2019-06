El Pachá no hizo esa propuesta, no creo

Bélgica Suárez

Hola, buenos días. No creo que el Pachá, Frederick Martínez haya intentado agredir sexualmente a la joven que le hace dicha acusación, conozco al Pachá de toda la vida, hasta estuvo un tiempo en mi programa de televisión en Santiago, él tiene su estilo dinámico, revoltoso, pero es muy serio, respetuoso, jamás se atrevería a empujar semejante aberración. Es un joven buena gente, con un corazón noble, que me atrevo a decir que es un defensor de las mujeres, ha hecho cosas locas en televisión, eso es parte de su estilo profesional. No me cabe en la cabeza que él haya hecho semejante cosa. Frederick es un hijo de este pueblo y como es lo queremos, con sus virtudes y sus defectos como humano, no él no hizo eso, estimo, respecto, es mi amigo, sé quién es, eso no es verdad, me da tristeza que quieran destruir su carrera con una acusación tan innoble, iría donde tenga que ir a defender su honor, es mucho esfuerzo para llegar a donde está, no es fácil venir de Nueva York todos los sábados a hacer ese programa, tan largo y complicado, de tanta diversión, no le hagan daño por envidia o por lo que sea, Pachá no es así, qué pena me da con esa calumnia.

Festival de las Flores

El Festival de Las Flores cada año tiene más éxito, es que Jarabacoa es un encanto de ciudad, donde siempre es primavera, es tanta gente que asiste que es imposible transitar, cada año cambian de lugar buscando más facilidad a los que asisten a este evento, que se ha convertido en un escenario nacional e internacional. Cuántas flores hermosas, la creatividad se impone en arreglos de todas clases, decoración de pequeñas carrozas y grandes, carritos de golf desfilando por la ciudad adornados con flores, presentación de orquestas, música de todas clases, ventas de artesanías, pinturas de artistas conocidos y el pueblo con gente por doquier, los restaurantes todos llenos. Desde el jueves Jarabacoa estuvo celebrando hasta el domingo su gran festival de las Flores, buena estadía, es una ciudad hermosa, montañas, bosques y la amabilidad de la gente forma parte de República Dominicana, que lo tiene todo.

La pareja querida

Recientemente los maravillosos esposos don Príamo Rodríguez, hombre de bien y que ama a Santiago, contribuyendo con el desarrollo de la provincia y la distinguida y buena amiga Ingrid González de Rodríguez, ofrecieron al país dos interesantes obras, asistió la crema y nata de la sociedad santiaguense, acto realizado en la universidad Utesa, de su propiedad. Muy bonita actividad. Ingrid, una intelectual poseedora de una gran filosofía y gran escritora, mujer de hablar pausado y trato exquisito, una gran dama, familiar, excelente esposa, madre, amiga, siempre bien vestida, a pesar de sus múltiples ocupaciones intelectuales, dispone de tiempo para su esposo y sus hijos, atendiendo de forma increíble a su amada madre, ida físicamente reciente, siempre la encuentro en los supermercados, pendiente de los asuntos del hogar.