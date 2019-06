Paloma San Basilio pone a brillar el escenario del Jaragua con su melodiosa voz

Karen Vásquez

Santo Domingo

En un concierto donde la trayectoria de Paloma San Basilio fue la protagonista; envuelta en luces, brillo y lentejuelas presentó un repertorio de más de 15 canciones en inglés, francés, portugues y español, que cautivaron la atención de los miles de espectadores en el Teatro la Fiesta del Hotel Jaragua.

La cantante dominicana Sabrina Stefan, abrió el concierto con las composiciones: "No quiero temer solo una aventura", ¿Qué será de ti? y You know how I feel?.

Paloma San Basilio inició su vuelo justo a las 10:18 de la noche, haciendo su aparición desde una de las puertas laterales del Teatro La Fiesta, lo que produjo que todos los presentes contemplaran su enérgica personalidad, su melódica voz y su dominio escénico.

Sobre el escenario, colgados en la parte trasera se encontraban los cuadros que pinta San Basilio, mostrando así su pasatiempo favorito, la pintura.

De pronto, las luces se detienen ante su silueta y empieza a resonar la canción "No te mires en el rio" y "Ojos Verdes".

Como si de una danza se tratará, la intérprete de "Quisiera yo bailar" interpretó y bailó "Ser Feliz" y "Me he acostumbrado a su mirar".

A continuación, "Sueño Imposible", "Dulcinea" y "Ne me quite pas", deleitaron el más fino gusto musical, con sus composiciones.

A las 10:43 las notas de la canción Yesterday se hicieron "constar en el piano", asimismo, Let Be terminó por sellar esta velada romántica.

Y bajo la incógnita: "Será que hoy", el ánimo se apoderó de todos y es que Paloma logró que estas letras revivieran las memorias, tal y como pasó con la canción Cariño y Luna de Miel.

Cuando el reloj marcaba las 11:00 de la noche, San Basilio cantó Cheek to cheek y Mago de Oz.

Otra de las peculiaridades dentro de este esperado concierto, Por ti volaré, autoría del famoso Andrea Bocelli, cuya interpretación, generó gran alegría entre la multitud, al igual que la canción “Te regalo una rosa” de Juan Luís Guerra.

El esperado concierto culminó poco antes de las 12 de la noche, entonando la canción "Alfonsina".