El Pachá sobre denuncia por agresión sexual: Me la van a pagar aunque sea lo último que haga

Santa Marte

Santo Domingo

El comunicador Fréderick Martínez, “El Pachá” advirtió hoy que los que están detrás de la denuncia en su contra por supuesta agresión sexual a una mujer pagarán las consecuencias, porque serán sometidos ante los tribunales.

Dijo que ha librado muchas batallas y ha trabajado para grandes cadenas internacionales, para que décadas de esfuerzos sean tirados por el suelo por “mediocres”.

“Voy a dar un ejemplo a este país que a la gente honorable y de trabajo se respeta, y me la van a pagar en los tribunales, aunque sea lo último que haga en mi vida como comunicador y como ente social, voy a dar un ejemplo a los chantajeadores y a los manipuladores”, dijo el presentador en su programa sabatino “Pégate y Gana con El Pachá”, que se transmite por Color Visión.

Dijo que grandes líderes como Donald Trump y Don Francisco también han sido manipulados y que a un bombero ni un paletero lo van a demandar, lo van a hacer con una persona exitosa y triunfadora.

Recordó que tiene siete años viajando de forma ininterrumpida a República Dominicana a su programa semanal y que tiene 149 ahijados, y un ejército que lo respalda. “Esta vez no le va a salir, porque se equivocaron de personaje, escogieron al menos indicado, primero porque no tengo un peso, porque todo lo doy, vengo de un divorcio después de 20 y pico de años de casado con la misma mujer”, dijo.

Dijo que le hubiese salido mejor si le buscan una menor, o un mujerón “porque ahí yo me hubiese derretido, pero me buscaron la menos indicada, con hijos, con 30 años, pero Dios está en el cielo”, sostuvo, tras darle gracias al pueblo dominicano por su respaldo.

“Yo no voy a pagar por lo que yo no he hecho, prefiero la muerte antes de pagar por lo que no he hecho. Jugando con la dignidad de un hombre que lo único que hace desde que se levanta es canalizar la ayuda que va a dar”, dijo.

En la mañana de ayer El Pachá fue denunciado por presunta agresión sexual, por una mujer quien dice formaba parte de su "staff".

Emilio López, abogado de la víctima hasta ahora solo identificada como "Yany", alegó que la mujer sufrió de agresión sexual por parte del presentador de "Pégate y Gana con el Pachá", mientras se encontraban en el hotel "La Casona".

Comentó que el hecho ocurrió hace unos 20 días, sin embargo la denuncia fue realizada ayer debido a que "ella no estaba bien psicológicamente y no encontraba cómo llegar hasta nosotros".

La denuncia fue realizada este viernes a las 9:00 de la mañana en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, del Ministerio Público, ubicado en la Rómulo Betancourt.