Lizbeth Santos borra tatuaje que le recordaba a su ex esposo Eugene Reualt

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

La presentadora de televisión Lizbeth Santos sustituyó el tatuaje de la letra “E” con el que hacía alusión a su ex esposo Eugene Reualt, por el dibujo de una flor de cayena roja.

Lizbeth dio a conocer la decisión en su cuenta de Instagram al publicar varias imágenes del proceso que se realizó en su brazo y escribió un mensaje en donde dijo “Borrón y cayena nueva”.

También resaltó: “Como siempre lo he dicho, trabaja y siembra tu experiencia, no la entierres, hazla crecer y florecer. Me trabajaron en @kockotattoos (Lindo, cómodo, higiénico y divertido). Gracias amiguis @techyfatule por acompañarnos, por las risas y las profundas conversaciones que suelo no poder tener con frecuencia, gracias por regalarme esos momentitos de ellas”.

“Me divorcié enamorada del cuento de hadas del principio que fue muy lindo y real, o sea, lo que la gente percibía y lo que era fue así totalmente”, dijo en un programa de televisión.

Este era el segundo matrimonio de Lizbeth y luego de tres años casada, el año pasado, decidió divorciarse. La comunicadora también estuvo casada con el padre de su hijo, Ricardo Cordero, ex mánager de Ricky Martin y del grupo mexicano Maná.

El pasado mes de mayo, otro que decidió borrar por completo el tatuaje del nombre de su ex esposa Alexandra, fue el cantante Mozart La Para quien decidió sustituirlo por el dibujo de un cuervo.