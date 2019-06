Luis Beiro

Un guion convaleciente, sugestivo y carente de atributos informativos, una cámara que, entre desencuadres y desenfoques persigue en primer plano (ya bien de frente, de espaldas o de costado) las andanzas de la protagonista, y un metraje excesivamente detallista, son los principales inconvenientes del más reciente estreno de László Nemes (“El hijo de Saúl”, 2015). En aquel oscarizado filme, la joven actriz Juli Jakab ya mostró disciplina y solidez al encarnar un breve pero importante papel.

Los mayores méritos sumergen al espectador en los problemas sociales de la ciudad de Budapest poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. La diferencia de clases sociales, el surgimiento de bandas terroristas, la corrupción y la decadencia de la realeza incapaz de atender los reclamos de un país de rica tradición cultural que de pronto se vio envuelto en la más alarmante crisis política, son el contexto de esta historia. A Nemes no le interesa mucho desentrañar el thriller con que ha decidido bordear el laberinto transformador. Prefiere que el espectador juzgue y tome conciencia de una historia que no conoce en demasía. Suyo es un cine no convencional. El desenlace de esta historia no desentraña el misterio de la desaparecida familia de la protagonista, sino un cuadro real de la Hungría de principios de siglos, y como esa gran cultura se desvanecía por la insensatez y la ambición del poder. El hecho de que Nenes trabaje en escenarios naturales, le da posibilidad de esmerarse en la economía de recursos.

Esto no quiere decir que no escatime invertir lo necesario para lograr un retrato lo más auténtico posible de la sublimidad, la belleza del vestuario, la esmerada escenografía, el empleo de extras, la dirección de actores y unas locaciones interiores que delatan el estilizado gusto de aquella sociedad a punto de la extinguirse. También se aplaude el decorado y la manera de presentar los bajos mundos: esos sitios de susurros y conspiraciones donde los hombres, más que ajustarle cuentas a un determinado protagonista, apuntan contra una época decadente.

Ficha técnica:

País: Hungría. Año: 2018. Duración: 142 minutos. Director: László Nemes. Guion: László Nemes, Clara Royer, Matthieu Taponier. Premios: Festival de Venecia: Premio FIPRESCI: Festival de Sevilla: Premio Eurimages. Reparto: Juli Jakab, Vlad Ivanov, Susane Wuest y Uwe Lauwer. Sinopsis: Irisz Leiter llega a la capital húngara con 20 años y la esperanza de trabajar de sombrerera en la antigua tienda de sus padres.