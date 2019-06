Fausto Polanco aspira a volver a Acroarte

Bélgica Suárez

Hola, buenos días. Muy interesante la entrevista que le hicimos a Fausto Polanco, candidato a las elecciones de Acroarte. Estuvo acompañado de un buen equipo que está en su plancha: el buen amigo, Feliz Vinicio Lora, Luisa Rebeca, una gran dama y hermana, el dinámico Johnny Jáquez (El Jaque), en fin todos amigos. Ulises Jiménez, una persona maravillosa, gran periodista, está asesorando a Fausto. Son compadres. Mi estimado, muy decente y comedido Ramón Almánzar también forma parte del equipo de la directiva. Otros miembros acompañaron a Polanco esa noche, Darío Fernández y Ricardo Rodríguez Rosa. De Fausto cuando era presidente de esa asociación recuerdo el buen trabajo que hizo. Hasta se me entregó un reconocimiento, incluyendo nominación a mi programa de televisión, sin haber participado ni mandar nada de documentos para que se me tomara en cuenta. Nunca lo he hecho .Creo que eso tienen que hacerlo ellos. Espero que gane el mejor y Fausto es una buena opción.

Turismo en el país

Hacer campaña negativa de nuestro país es una barbaridad, aún más penoso que sean los propios dominicanos que digan lo mismo que los interesados de que al país le vaya mal en el turismo. Es una estupidez, son malos dominicanos, no son dignos de pertenecer a esta media isla, por política contraria al gobierno le hacen un daño terrible a República Dominicana repitiendo como papagayo muchas mentiras, muy dañinas, buscan imágenes de hechos vandálicos que ocurrieron en otros países y dicen que fue en el nuestro. Hemos avanzado tanto en turismo, por eso República Dominicana recibió en un año más de siete millones de extranjeros y muchos de los que terminan sus vacaciones vuelven, otros hasta se quedan a vivir aquí. Los hechos ocurridos recientemente, son hechos aislados, aunque espero, que se esclarezcan, por el bien de todos, hasta de los propios familiares de esos extranjeros.

Un país hermoso

Nuestro país es hermoso, lindas playas, buen servicio, la alegría contagiosa y generosidad del dominicano, facilidades diversas, hoteles de todas clases, de lujos, bellos, pequeños, modernos, con excelente comodidad, música, montañas, paisajes maravillosos, sol, buena temperatura y muchas cosas más. ¿Qué se puede pedir?

Bad Bunny

Señores, parece que la que está “pasá” soy yo. Esos reguetoneros, dembowseros, traperos y toda esa música de ahora no me gusta. Sin embargo, tiene un amplio público. Figúrense que el puertorriqueño Bad Bunny llevó al Estadio Quisqueya, unas 20 mil personas, increíble. Varios autobuses salieron de Santiago repletos de jóvenes, pero también asistieron personas de distintas edades. Los asistentes muy emocionados, según ellos de tan buen show. Aquí hay dinero, se están llevando todos los dólares con tantos artistas.