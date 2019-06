Romeo Santos llama a las celebridades dominicanas a tener precaución

Pachico Tejada

Santo Domingo

El cantante y compositor Romeo Santos ha pedido a las figuras de importancia de nuestro país a tener más cuidado, luego de lo sucedido al ex jugador de Grandes Ligas David Ortiz, a quien le dispararon el pasado domingo. Entien r la reputación de la nación, ya que en todas partes del mundo hay actos violentos.

Santos habló así durante una rueda de prensa realizada en Nueva York a propósito de su próximo concierto en el MetLife Stadium, casa de los Giants y los Jets de la mencionada ciudad estadounidense, en el que presentará en vivo los temas de su nuevo disco, "Utopía". Sostuvo que el Big Papi es "un tipo con una energia positiva", cuyo "corazón vive en el pueblo", y que espera que su situación pueda mejorar.

Sobre la niña Loanny Eusebio

El autor también fue cuestionado además sobre si había colaborado de manera económica con la niña Loanny Eusebio, quien se hizo viral cantando el tema suyo "Yo me quedo", el cual interpreta con Zacarías Ferreira, y quien padece de sindrome nefrotico. En ese sentido, Romeo no afirmó ni negó si lo había hecho. "A mi no me gusta mucho abundar en eso de cuando doy una mano, extiendo una ayuda", dijo, y que si los padres de la niña quieren hablar del tema, ya es cosa de ellos.