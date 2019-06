Figuras salen en defensa de República Dominicana tras ola mediática en contra

Gabriela Hungría

Santo Domingo

Varias figuras dominicanas y extranjeras se han expresado en las redes sociales sobre una alegada campaña negativa en contra de República Dominicana a raíz de varias muertes en resorts del país y del atentado contra la vida del beisbolista David Ortiz.

Entre los cantantes, actores y comunicadores que han expresado su sentir figuran Jomari Goyso, Wason Brazoban, Nuria Piera, Molusco, Juan Vidal y Fefita la Grande, quienes sostienen que por casos aislados que ocurran no se puede desmeritar al país.

El actor dominicano Juan Vidal se expresó a través de un video en sus redes sociales en el que se autoproclamó en defensa de su país "porque ultimadamente se han estado hecho criticas a nivel internacional diciendo la inseguridad que se esta viviendo en el pais, referente a tres personas fallecidas en un hotel, y ahora con el caso del "Big Papi".

Vidal afirmó que "son casos extremadamente lamentables, pero no por eso se vale que critiquen y que traten de convencer a la gente de que no vaya a Republica Dominicana, no se vale que esten haciendo una campana en contra del pais, aqui estamos para defenderlo".

Jomari Goyso, en cambio, publicó: "Te amo mi bella República Dominicana, me siento en casa y me siento seguro aquí. Vivo en EEUU y muchas veces dejo de ir a eventos públicos o movimientos con mensajes sociales por miedo a que pase una locura de esas que ya tan normales son! Me da miedo ir a los clubs nocturnos, a las iglesias, a los colegios, montarme en un avión, los conciertos después de los tiroteos que sucedieron en Las Vegas me ponen nervioso... Islandia es uno de los paises más seguros del mundo pero eso no significa que no tenga asesinatos, robos o corrupción". A este comentario agregó las etiquetas: #befairwithdr #seamosjustosconrd.

Mientras que Wason Brazoban posteó una imagen con el siguiente mensaje: "Dejen de hacerle el coro a lo que quieren acabar con el pais con eso de los hoteles, si en este país el turismo quiebra nos vamos a cabar de joder todos".

Fefita la Grande también defendió la imagen dominicana. "Yo soy dominicana y entiendo que no puede juzgarnos al país entero y sin duda digo que mi país no es el mejor del mundo pero me siento orgullosa de ser dominicana mi patria querida".

Nuria Piera expresó su mensaje a través de la red social Twitter: "Un perturbado mata a cientos en EU y nadie dice que el turismo se afecta, aquí hay un incidente aislado y ya están gritando que se daño el turismo Domincano !!!! Y cómo es?".

Estos comentarios los hacen en sus redes sociales tras los sucesos registrados en varios hoteles y luego de que el lunes difundirse la noticia del acto violento en el que resultaron heridos el pasado domingo el astro del deporte David Ortiz y el comunicador Jhoel López.