El cuervo hace que Mozart la Para cante su verdad

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Mozart La Para cantó su verdad sobre el tatuaje del cuervo en su espalda. El exponente urbano, que también estalló contra los “haters", admitió que quiso taparse el nombre de su exesposa Alexandra Hatcu, pero negó habérselo realizado y compartido a propósito el día del cumpleaños de ella.

Después de que se hiciera viral la foto del nuevo tatuaje de Mozart y las redes estallaran en comentarios en contra del cantante, él decidió grabar un video de ocho minutos en Instagram, donde explicó que para tapar un tatuaje las opciones que hay son figuras oscuras, razón por la que eligió esa imagen en especifico.

“Es normal que cuando te haces un tatuaje con el nombre de una persona es porque piensas que vas a estar con esa persona para toda la vida y cuando usted ve que se acaba se quita, porque esa es mi piel y con mi piel hago lo que me de mi gana. Me hice el cuervo porque me gustó, me

gustaron los detalles de las alas, como se veía, dije ponme ese porque en la espalda las alas se ven bien y me queda bonito”, explicó.

También negó haber publicado la foto y que se realizó el tatuaje fuera del país. Dijo que donde se tatuó hicieron un “live” (que él no se dio cuenta) el jueves de la semana pasada y lo subieron a Instagram pero se borró a las 24 horas.

El urbano sostuvo que alguien tomó el video de esa cuenta y decidió guardarlo para publicarlo para hacer daño el martes,día en que Alexandra Mvp cumplió 30 años de edad. "Pero el que tiene maldad calcula mucho, cogieron el video, lo grabaron y lo guardaron para ese día, normal, ¿por qué?, porque viven de eso”, aseguró el artista.

De igual manera El intérprete de “La vida es así” estalló contra los “haters” y los comparó con alacranes: "Hay gente así, malos, dañinos de naturaleza".

También dijo que “hay gente como que no supera la situación personal, señores. Ya me tienen harto, ya a mí me da hasta risa, yo estoy hasta inmune...

“Yo estoy enfocado en mi música, estoy haciendo par de negocios grandes y cuando digo grande es grande, no en la minoría”, expresó.

Luego que publicara su divorcio y posteriormente anunciara su noviazgo con la actriz Dalisa Alegría, el artista ha estado en el “ojo del huracán”.