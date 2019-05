Madonna sigue siendo la controversial

Bueno Santos

La ministra israelí de Cultura, Miri Regev, consideró como un “error” que los bailarines de Madonna salieran con banderas palestinas en la espalda durante su actuación en la final de Eurovisión el pasado sábado.

“Fue un error, no se puede mezclar política con un evento cultural, con todo el respeto que le debo a Madonna”, afirmó Regev ante el consejo de ministros semanal.

La ministra, que no asistió a la final de Eurovisión en Tel Aviv, criticó ante los periodistas al organismo de radiodifusión israelí, Kan, que según ella falló en su misión al dejar que se vieran en pantalla las banderas palestinas.

Acroarte en campaña

Como sucede cada dos años, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) debe escoger un nuevo presidente. La campaña inició y las elecciones serán a finales de junio. Los candidatos están definidos hasta el momento. Alexis Beltré y Fausto Polanco.

Hay quienes no entienden por qué la insistencia de un grupo para volver a la dirección con un candidato que ya fue presidente, sobre todo, porque ellos mismos fueron los que se encargaron de acabar con la reputación de la institución por más de cuatro años y de Premios Soberano.

Hoy asumen discursos gastados, como si aún los indios existieran y debiéramos cambiar espejitos por oro, prometiendo mejores asientos en el premio y hasta hablando públicamente que Premios Soberano mejorará en una gestión de él, porque será más corto. Denota que no hay discurso, que no tiene propuesta. Cuando en realidad lo que debería preocuparle es que se siga trabajando elevando la credibilidad del premio, que en las últimas dos entregas subió en rating y credibilidad, según los estudios que hace CND. Ah, y también corre en la calle, que al verse acorralados, ahora se rodean de figuras, empresarios y productores quienes hacen de lobistas para ellos “conquistar” el voto de los acroartistas.

Fefita se incomoda

No hay una semana en la que la merenguera no sea tomada como referencia para algo en algún meme.

“Me he tomado unos días viendo este meme y analizando cada punto y saben algo ; hay cosa que es mejor a veces ni decirla mucho menos mencionarla.

¿Como es posible que en una mente humana puede a ver tanta maldad para hacer este tipo de meme? ¡De por Dios! Saben las personas que me han llamado para preguntarme por mi salud y les recuerdo que tengo familia por favor, así no, no hagan este tipo de memes con maldad”, comentó Fefita incómoda en sus redes sociales, luego de que un creativo hiciera un meme haciendo creer que ella había muerto.