Libro recoge investigación y escritos de Apolinar Perdomo

Redacción L2

Santo Domingo

Apolinar Perdomo (Neiba, 1882) no so es una de las figuras fundamentales del modernismo dominicano, sino un intelectual sureño de pura cepa. No importa que desde temprana edad sus padres lo hayan trasladado a Santo domingo y aquí se diera a conocer como gran figura literaria que ha merecido el estudio y los elogios de las grandes plumas dominicanas de todos los tiempos como Joaquín Balaguer, Néstor René Contín Aybar y Max Henríquez Ureña, entre muchos otros. Manuel Rueda lo considera como un poeta del amor de mayor envergadura que Fabio Fiallo.

La nueva publicación

El senador de la provincia de Barahona, Eddy Mateo Vásquez, presentó en la presente Feria Internacional del Libro la antología “Apolinar Perdomo, otros escritos”, obra producto de una investigación y recopilación de textos de este valioso escritor que el pasado mes de diciembre de 2018 cumplió el centenario de su fallecimiento. Es loable que un senador de la República sea el autor de esta publicación, hecho que habla en alto de la importancia que debe dar siempre el legislador a nuestra clase pensante,