Jessica Pereira hasta robó comida de supermercado

Santo Domingo

Aunque la comunicadora Jessica Pereira llegó al país mucho antes de la crisis de su natal Venezuela, en sus inicios en República Dominicana pasó las mismas peripecias que algunos de sus compatriotas.

“Para yo llegar adonde estoy he pasado mucha precariedad; inclusive, me acuerdo que aquí en el supermercado La Sirena yo no tenía que comer y abrí un paquete de galletas integrales y jamón y literalmente me lo robé, me lo fui comiendo en el supermercado, salí y no pagué, no tenía ni un chele”, explicó en “Víctor en vivo”, que se transmite por Teleradio América y el canal de YouTube del programa.

Jessica cuenta que hay muchas personas que no se imaginan lo que ha tenido que pasar para lograr la estabilidad de la que goza.

Entre sus obstáculos citó: dormir en el suelo, no tener dinero para pagar la renta ni para comer, el sufrimiento y el dolor causado por dos operaciones, una de ellas de seno que por mala practica le costó la amputación de una de sus mamas; la segunda una reconstrucción de labios tras un accidente que le desfiguró la boca.

Pereira labora en el programa radial “Alofoke Radio Show” y en la televisión está en “La Opción” (Telecentro).