Celebrando a Michael Jackson

Pachico Tejada

Santo Domingo

La creatividad mostrada en su discografía, la estética de su imagen, los elementos de sus videos musicales y su forma de bailar hicieron de Michael Jackson uno de los más importantes artistas del entretenimiento del siglo pasado.

Y qué mejor manera de celebrar su cumpleaños número 60, el pasado 29 de agosto, que con un espectáculo que conjugó todos esos aspectos del universo del llamado “Rey del pop”.

Esto fue “Michael Jackson Never Ending Show”, el espectáculo producido por el maestro Amaury Sánchez, en el Hard Rock Live la noche del miércoles. Este fue el escenario del lanzamiento de la edición número 28 de Ritmo Platinum, dedicada al artista fallecido en 2009, a los 50 años.

Los cantantes Luis Armando Rivera, Carolina Rivas y José y JJ Sánchez fueron los encargados de interpretar 16 de los más importantes temas de la carrera de Jackson.

Pero, estos no se limitaron a ponerle voz a las canciones de álbumes como “Off The Wall”, “Thriller”, “Bad”, “Dangerous”, y otros de su etapa en Jackson 5, sino que también bailaron y utilizaron prendas que evocaban a las que usaba el cantante y que hicieron único al excéntrico artista.

El primero en llegar a escena fue JJ, luego de que el sonido del bajo anunciara que “Billie Jean” era la escogida para abrir el show. Bailando y con atuendos como los que usó Jackson en sus videos y conciertos, a este joven cantante, actor y bailarín le tocó una parte de los temas movidos del artista, como “Smoth Criminal”, “Wanna Be Starting Something” y “Don’t Stop ‘Til You Get Enough”.

Luego llegaría Carolina Rivas, quien entonó “I just cant¥ stop”. A ella le tocarían, aparte de lentos como este, otros más emblemáticos de Jackson, como “Beat It” y “Thriller”.

En estos dos casos, y en otros, como en “Remember The Time” (interpretado por Luis Armando Rivera), el vestuario y la coreografía fueron elementos importantes a la hora de transportar al público al arte de Michael.

Rivera tuvo la responsabilidad de hacer temas Rithm and Blues, como “Human Nature”, “Ben”, y la reflexiva “Man in the Mirror”, gracias a la facilidad que posee para este género. Al final todos se unieron con el himno de amor universal “Heal the World”, cerrando una noche para Jackson.

Al detalle

En el espectáculo, producido por Amaury Sánchez, quien toco los teclados, Luichy Guzmán, en la guitarra; David Vásquez en el bajo, Rolando Rodríguez en la batería y Natalie Borsos fue la encargada de la coreografía.

Al final, los invitados recibieron la nueva edición de Ritmo Platinum, que expone la “jacksonmanía” y su impacto en la moda, los años 80, su encuentro con Quincy Jones, la historia detrás de “Thriller”, el inicio de la era de los videos con MTV, su necesidad de cambiar su imagen y otros aspectos.