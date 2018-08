Banda The Police recibirá tributo de Zendatta en Hard Rock RD

Santo Domingo

The Police es una de las bandas más conocidas y aclamadas de todos los tiempos, la cual surge en Londres, Reino Unido, destacándose aun hoy en día por las giras de su famoso vocalista Gordon Matthew Sumner, reconocido mundialmente como Sting.

República Dominicana hará historia con la presentación de Zendatta, la banda que rinde el más grande y famoso homenaje a The Police mundialmente. Zendatta posee su propio espectáculo en Miami, Florida EU, realizando además presentaciones por todo el mundo.

Zendatta estará realizando dos únicas presentaciones en suelo dominicano.

Mañana viernes en Hard Rock Live Blue Santo Domingo y el sábado en Hard Rock Café Punta Cana.

Sus fanáticos dicen que no es un simple tributo, si no que es como estar de vuelta en la década de los 80s en un concierto con The Police.Agregan que cada canción que interpreta este trio de Miami, hace que el público disfrute al máximo como unos verdaderos amantes del rock, por el desborde de energía y emoción con la que realizan sus presentaciones. Según las informaciones que nos ha suministrado la empresa productora del evento Eighties and More (80s&M), interpretarán los éxitos de The Police.

Entre los temas se destacan “Synchronicity II”, “Every Breath You Take”, “So Lonely”, “Roxanne”, Message in a Bottle”, “Can’t Stand Loosing You”, “Every Little Thing She Does is Magic”, entre muchos más.

The Police se formó en el año 1977 en Londres, tocaron oficialmente hasta 1986, con una pausa entre marzo de 1984 hasta julio de 1986 y nunca emitieron un comunicado sobre su disolución. El grupo ha vendido casi 70 millones de copias por el mundo.