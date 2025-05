Fito lucía malhumorado, pero aún así hacía esfuerzos por mantener la calma. Estaba irritado, aunque trataba de disimularlo. Pepe El Gordo se sorprendió de verle con un extintor de incendios en la mano, muy agitado, como si tuviera prisa. -¿Qué te pasa Fito, vas de vacaciones de Semana Santa? -¿Por qué lo preguntas? -Oh, porque veo que llevas un extintor CO2. Eso lo hacen los vacacionistas precavidos: se llevan un apaga fuegos “por si acaso”. Con tantos carros que usan gas… -¡Qué vacacionista ni vacacionista! Lo que sucede es que estuve en la iglesia, confesé mis pecados y el cura, muy poco diplomático, me dijo algo que no me gustó. Me dijo que he cometido tantos pecados, que estoy condenado al infierno. Y es por eso que me llevo este extintor. Ojalá que allá no me cobren impuestos por el aparato.