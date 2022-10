“Entre nosotras” un proyecto para mujeres

Indira Vásquez

Santiago, RD

Fathima Torres es una dominicana, activista comunitaria que lucha por los derechos de las mujeres latinas en Nueva York. Desde la Fundación Make the Road States facilitan el acceso a educación, a regularizar su estatus migratorio, servicio legal para protección de la vivienda, programas de salud que incluyen obtener su seguro médico, así como clases de inglés y ciudadanía.

Es una mujer latina que dirige el área de recursos humanos en todo Estados Unidos, de una organización de 349 empleados, en un 78% latinos, y con más de 60 mil miembros/ as en todo el territorio de la unión americana. Pero esta santiaguera ha decidido aportar en la creación de un espacio donde las mujeres pudieran ser ellas mismas sin ser juzgadas, y así creó “Entre nosotras”.

¿Cómo surge Entre Nosotras?

Entre Nosotras nace aquí en República Dominicana hace 6 años, de una forma muy informal, reuniéndose 6 amigas en mi casa, en un tipo de tertulia. Siempre decíamos vamos a juntarnos entre nosotras, y así surgió el término.

Nació por la necesidad de crear un espacio que no fuera específico para una problemática social, a que me refiero, aquí hay muy buenas organizaciones que tratan por ejemplo el tema de violencia de género, no todas las mujeres son víctimas de violencia de género.

Entonces encontraba que había espacios necesarios para darle herramientas a las mujeres para que puedan tener una salud mental y emocional para ser más efectivas y eficientes para sí mismas, primero, y luego para la sociedad.

¿Realizan una actividad similar en Estados Unidos?

Si, en Estados Unidos tenemos un programa similar que se llama Wear Your Crown, allá estamos trabajando con 117 mujeres, una temática que tiene un componente más espiritual que el que llevamos en República Dominicana.

Por esa misma experiencia del trabajo comunitario y social que yo hago en Estados Unidos es que pude entonces hacer ese levantamiento de necesidad y determinar que un espacio como Entre nosotras debía de crearse.

¿Cómo se amplía el grupo?

El factor multiplicador, comenzamos en casa 6, este año participaron 60 mujeres. Todos los años yo motivaba a las muchachas, traigan una amiga, trae una conocida; y esas 6 eran, eran 12.

Claro llegó un momento en el que yo no podía tenerlas en mi casa. Y en pura pandemia, aquí en República Dominicana, tuve el atrevimiento de hacer el primer Entre nosotras público, eso fue en el 2020.

REQUISITOS

Nuestros eventos son gratuitos, no cobramos ni un centavo, pero tenemos un requisito para que puedas entrar el año que viene tienes que traer una acompañante y ahí viene el factor multiplicador.

Ese es tú ticket de entrada que invites una mujer que entiendas que el espacio Entre nosotras le va a servir de crecimiento personal.