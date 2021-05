En pedacito

GRISBEL MEDINA

sonriete_gris@hotmail.com

Hoy, un Sonajero en rodajas:

1-El Ministerio de Educación sa­be que no hay condiciones pa­ra clases presenciales y han for­zado el asunto. No es cierto que padres y madres quieren enviar a sus hijos a la escuela en las condiciones actuales. Sí, queremos que nuestros ni­ños y niñas se instruyan, pero la amena­za sanitaria nos frena. Con fingimientos sobre asistencia escolar en despachos de prensa, no se avanza. Y mucho menos se le aporta al cambio rotulado y prometido por el gobierno.

2-El susto de 16 horas ante el tropiezo técnico en el teleférico de Puerto Plata, solo fue eso, afortunadamente. El refajo lo dejaron ver los políticos de alto y me­nor rango. La preocupación era hablar, aparecer ante la cámara y que la gen­te supiera quienes estaban ahí, hacien­do nada. Ténganlo claro, al público SO­LO le interesaba el curso del rescate a las 32 personas del funicular. No que usted, senadora, secretario administrativo de la presidencia, jefe de allí o jefa de aquí esté en la zona.

3-Estar positivo al COVID-19 espanta por el miedo al virus que a la fecha ha sepul­tado 3,5 millones de personas…y sigue sumando. No solo es eso. A la ansiedad e incertidumbre súmele el gasto. En un tratamiento por COVID-19, fácilmente se le van 40 mil pesos -con síntomas leves- escribe con argumentos Tania Molina en Diario Libre. No se haga rogar, vacúnese.

4-En Chile -por los números de la pande­mia- echaron para atrás y cerraron. En la India, las hogueras de cadáveres son es­pantosas. En la República Dominicana es­tamos jugando con el fuego del COVID-19 por el cuco del quiebre de la economía. Y el afán desmedido de “teteo”. Si no hay salud, ¿quiénes producirán el billete?

5-La persona ciega y la presentadora del sorteo de la Lotería Nacional son las ma­rionetas de un pulpo cuyas cabezas la po­blación aspira a sentar en audiencia tele­visada. No intenten entretenernos con el señor y la muchacha. El pueblo sabe que ahí existe un voraz armatoste con padri­nos de “bolos” muy grandes.