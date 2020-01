Más empatía en la vía

Grisbel Medina R.

sonriete_gris@hotmail.com

El autobús nos llevaría a Moca a una ruta ecoturística organizada por la colega y amiga Gloria Zacarías. En plena autopista Duarte, al notar que se pasó unos metros de la entrada a la carretera Ramón Cáceres, el chofer quiso dar reversa ¡en plena autopista!

La alarma entre los periodistas lo hizo frenar. Por las quejas, el chofer no tuvo de otra que avanzar por el retorno más cercano. Como debe ser.

El comportamiento de aquel chofer es una constante en República Dominicana. Culturalmente nos anotamos un punto cuando inobservamos las leyes de tránsito. Hemos bautizado las faltas hasta con el famoso “corte patelito”. Y así.

Uno de los actos que desnudan la falta de educación y sentido común es cuando un conductor se detiene a conversar con otro en medio de la calle, obstruyendo el paso de otros vehículos; de la ambulancia, de padres y madres con niños y niñas a bordo, de gente camino al trabajo, por ejemplo. Odio tocar bocina y en muchísimos casos me he visto obligada a hacerlo. Hiere bastante mirar el descaro de aquel o aquella que no se inmutaÖy sigue campante.

Lo grave es que esos pequeños hurtos de luz roja y “chines de calle”; esos “corte patelitos”, esas reversas en autopistas y acelerones innecesarios, han provocado unas 27,816 muertes en los últimos 16 años, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Se estima que la edad de la población afectada por los accidentes de tránsito oscila entre los 5 a 29 años. Las víctimas mortales son cada vez más jóvenes. Y otro horror es que la mayoría de muertes son de peatones, motociclistas y ciclistas, lo cual revela el nivel de violencia en las carreteras.

Que este 2020 nos sorprenda con mayor empatía y educación en la vía. La recompensa será menos tristezas y cruces en el camino.