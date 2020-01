Grisbel Medina R.

El abrazo por el año nuevo no llegó a buen puerto. Se quedó atascado en la desgracia. En menos de dos días varias mujeres fueron asesinadas. Armas de fuego y heridas punzantes hurtaron la vida de madres, de mujeres productivas, de muchachas despuntando en la flor de la juventud. No hay un patrón único: varía la edad, procedencia, horario, lugar. El horror machista, el “eres mía o de nadie”, no conoce fronteras.

Y ¿cómo seguir campante mientras ser mujer es causa de muerte en el país? ¿Por qué siguen ausentes las víctimas de violencia machista del discurso político?

¿Con qué cara -desde Procuraduría- ofrezco conferencias de prensa cuando los cuchumil planes “contra la violencia” se quedaron en palomas lanzadas al aire, la canción de Sonia Silvestre, flores marchitas y estadísticas anuales?

En el todavía fresco 2019, a tan solo 14 días del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, seis mujeres fueron asesinadas en República Dominicana. A inicios del año 2020, contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seisÖ un inventario aterrador.

Un altísimo porcentaje de procesos fundamentales para echar andar el país, son dirigidos por mujeres. Desde la educación, la comunidad, las empresas, el escenario doméstico, la ciencia, el negocio informal, es impulsado por mujeres. Desde mi experiencia, ellas siempre son mayoría y las primeras en asumir responsabilidad cuando se habla de progreso y mejoría colectiva.

Cada día es una oportunidad para ser mejores en el ámbito privado, el público y desde nuestra condición de ciudadanos. Las vidas que nos arranca la violencia machista es un problema de salud pública, implica a toda la sociedad. El esfuerzo por erradicar los números de sangre no puede esperar. #NiUnaMás #VivasNosQueremos