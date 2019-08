Se multiplican campañas para donar sangre en el Cibao

Juana Cabrera

juana.cabrera@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Lo planteado en el punto tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) puntualiza: seguridad y bienestar. En este sentido y aunadas a la necesidad de sangre, varias instituciones han iniciado campañas en el norte del país en búsqueda de despertar conciencia sobre la importancia de donar sangre.

La más reciente fue la fundación “We Love You”, cuyo propósito fue promover esta acción de forma voluntaria.

Necesidad de todos

Pamely Hernández, gestora en la fundación, afirma que la República Dominicana tiene un déficit de 85% de lo que necesita como banco para el abastecimiento de la población que lo requiere. Esto se debe, en un porcentaje considerable, a que específicamente en la región del Cibao se registran numerosos accidentes de tránsito y, por ende, la demanda de donaciones es muy elevada, sin poder abastecerse.

Alberto Blanco, quien labora en un centro de salud, testimonia que son muy constantes los casos de emergencia en que se necesita y no hay sangre. A pesar de que tienen reservas, la necesidad es constante.

Para muchos el problema radica en la falta de un banco público de sangre. En este sentido, Hernández enfatiza que el problema no tiene que ver con la comercialización o no, pues “es una escasez de que hay, y no tienen precio. Las instituciones que tienen como modelo de negocio el promover la sangre están satisfaciendo una necesidad que existe, porque casi no aparecen donantes”.

La Organización Mundial de la Salud, entre otras, recomienda para motivar esta acción difundir información sobre la importancia, imprimir y distribuir los carteles al respecto, organizar un evento con motivo de esta jornada, donde se invite a políticos y se hagan campañas de donación; mejorar las infraestructuras para recibir donantes y cuidar la salud de los donantes.

Motivación a donar

Voluntarios.

Durante esta jornada de donación, gestores manifestaron que continuarán con la promoción, por la razón de que es una necesidad real que afecta al mundo, justamente por contar con un número reducido de donantes.