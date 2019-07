Grisbel Medina R.

sonriete_gris@hotmail.com

No se mueve ni una hoja. Los proyectos no avanzan. Las iniciativas duermen al sopor del verano. El motor nacional se paraliza por la tozudez política, por el ego colosal de dos hombres, por el hambre de otros tantos, por la ambición de la clase política.

Nadie se inmuta ante la advertencia de que el conflicto interno del partido de gobierno pudiera afectar el clima de inversión de República Dominicana, todavía adolorida por los disparos a David Ortiz y la muerte de turistas.

El país es un botín en aparente paz. Es el bolsillo sin nombre de los 92 millones de dólares de Odebrecht. Es el pedazo de tierra del Caribe, entretenido por el pezón de ‘megadivas’ y los pleitecillos dispersos de Marchena.

No importan las doñitas abrazadas en campaña electoral, ni los limpiabotas recogiendo migajas del que pasa. Y qué decir de la gente pobre, obligada a hacer fila por la cajita con arroz, habichuela, sardina y aceite. Mandada a guardar la vergüenza. Enterrada la prudencia y los cientos de libros devorados en la madrugada, para persuadir con elegante prosodia.

No hay refajo posible. No importa el verbo para arengar votos y tampoco el ‘musicón’ para sobresaltar la gente del barrio al paso de caravanas compradas. No importan los hospitales cayéndose a pedazos o durmiendo el sueño eterno como el José María Cabral y Báez en Santiago.

No importa la gente, el pueblo, la sociedad. El mensaje es claro: yo por encima de todo. Y, ante todo “Servir al partido”, y si algo queda “boronear al pueblo”. Sin más.