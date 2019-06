Tecnología y voluntad de servicio eficientizan procesos en el Cibao

Juana Cabrera y Onelio Domínguez

Santiago, RD

Para un alto porcentaje de quienes harán trámites para adquirir documentación por primera vez, suele representar un tedio el solo pensar en iniciarlos. Esto por la razón de que hace dos, tres y hasta cinco años atrás, dependiendo de la institución, los procesos eran menos conectados a las facilidades tecnológicas.

“Tuve que pasar mucho trabajo para dar con mi acta de nacimiento, pues al ser de otra provincia y no estar bien informada, tenía que ir de un lado a otro. No era muy fácil el proceso”, testimonia Josefina Muñoz, una dama que al enterarse de todo con lo que cuenta el sistema para expedir documentaciones, lamentó no haber contado con ello antes.

Evander Campagna, oficial civil de la primera circunscripción Santiago, explica sobre la Junta Central Electoral en Santiago que “desde los últimos ocho años ha ido evolucionando. Todos los equipos normales de trabajo han sido reemplazados por otros de última generación, lo cual facilita los procesos por la rapidez que implica la tecnología digital”.

Resalta que es muy fácil para ellos detectar si se está cometiendo fraude en cuanto a la solicitud, por la razón de que el sistema les proporciona un banco amplio de información. Para las actas de defunción, puntualiza que basta con llegar la identificación de la persona, y que es esencial que la población lo sepa, debido a que un gran número de quienes están fallecidos no están registrados porque los familiares no completan los procesos “por falta de información”.

Actas de nacimiento

Para las actas de nacimiento tardías, Campagna puntualiza que están trabajando arduamente en ese proceso, con miras a reducir a lo más mínimo los casos que se den, pues con las medidas que se han tomado en los centros de salud ha mermado considerablemente la ocurrencia en esos casos.

Cifra

50%

Registrados.

Por diferentes causas, los familiares no tramitan actas de defunción.

80%

Intermediarios.

El porcentaje promedio que se ha disminuido de los “buscones”.

En la región disminuyen “buscones” en cuanto a solicitud de documentos

La lucha constante es con los llamados “buscones”, o intermediarios que ofrecen sus servicios para hacer más rápido el trámite. En este sentido, Campagna entiende que han avanzado bastante, pero por falta de información existe todavía una cantidad de la población que se vale de personas de este tipo para sus procesos, “cuando no son necesarios”.

“Me parece que los hemos erradicado en un 80%, pero siempre hay gente que se cuela. Sin embargo, estamos muy pendientes a esto, pues estas personas cobran hasta RD$1,000 por cuestiones que realmente se debe pagar RD$300”.

El proceso, en cuento a la rigurosidad con que se maneja, es igual para quien ha tenido cédula como para quien alega nunca haber sacado una. “pero es rápido, porque estamos muy eficientes”, asegura.

Para lidiar con los empleados que recurren a aceptar dinero, el oficial detalla que la medida es el despido. En cuanto se enteran de que esa situación ha ocurrido, se procede así porque es la forma más efectiva de frenar esa práctica, según considera. Aclara que es probable que suceda, pero que en una proporción mínima, en relación con años anteriores.

La JCE ha llegado a un sistema de tecnificación, que cuando hay libros que están destruidos en un 90% con una porción pequeña del Oficio, se reconstruye, en el edifico que tienen en Santo Domingo, solo de reconstrucciones.

Licencia de conducir

El servicio de quienes laboran en el Departamento de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha ayudado en gran medida a que las formas de proceder fraudulentas disminuyan considerablemente, esto así lo explica Rafael Franco, director de Tránsito del MOP.

Franco destaca que la costumbre de pagar para “pasar” las pruebas de conducir ha disminuido en un número significativo. Además de esto, un elemento positivo es que se ha acortado el tiempo de espera. Actualmente, el tiempo que se aguarda es de 15 días, después del examen teórico.

Se redujo la cantidad de usuarios que reprueban, debido a que se cambiaron algunas partes del sistema de evaluación, pues estaba diseñado para otros países, no para República Dominicana. “Señales de tránsito que estaban en la prueba y, sin embargo, no se implementaban realmente en el país, se quitaron; lo cual redujo el número de personas quemadas”, expresa.

El proceso, según explica, es muy sencillo; luego de haber pagado los impuestos en Banreservas, se dirigen a la oficina donde imparten una charla, para luego someterlo al examen teórico, que da un espacio de 15 días, para regresar a recibir la evaluación práctica, y una vez esté concluido con satisfacción, se le entrega inmediatamente el carnet de conducir.

Así como la Junta Central Electoral dispone de sus informaciones en la web, de igual modo sucede con el MOP, cuyas mejoras resaltadas vienen desde el año pasado, con sugestión de eficiencia.

Buena conducta.

Aileen Borbon, encargada del Centro de Atención al Ciudadano en la fiscalía del Palacio de Justicia en Santiago, explicó que en el caso de quienes requieren el papel de buena conducta, la tecnología está. Con entrar a su portal de servicios o descargar sus aplicaciones móviles, se puede hacer todo el proceso. Solo se debe hacer por fuera el pago de la taza de servicios, con un costo de RD$600. No obstante, a pesar de que disponen de esta herramienta, la forma más usada sigue siendo la presencial. Para extranjeros es presencial.