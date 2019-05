Grisbel Medina R.

sonriete_gris@hotmail.com

Recibí desde varios contactos el video de un cadáver calcinado posterior al incendio y caída de un helicóptero en Puerto Plata. También imágenes del piloto con quemaduras de segundo y tercer grado siendo asistido por miembros de la Fuerza Aérea Dominicana.

En poco tiempo se conocieron las víctimas del accidente: Juan Heriberto Medrano, Martin Rivas y el piloto mayor del Ejército, Jesús Salvador Méndez Cuervo. A mucha velocidad se despachaban imágenes crudas e indolentes de este suceso ahora y de otros muchos hechos antes.

Con la excusa de que “eso es noticia” servimos la muerte como platillo favorito a cualquier hora del día. No medimos la implicación del reenvío de esas imágenes y videos con cadáveres expuestos, con familias pobres tocadas por el dolor, con imágenes de violencia, ruta de asesinatos, machetazos, en finÖ dejamos de ser gente separándonos de las familias impactadas con las tragedias compartidas a través de WhatsApp.

La muerte como espectáculo es una constante. Preferimos filmar en vez de socorrer. Optamos por grabar y fotografiar la desgracia ajena. Recientemente Grace Reyes produjo la campaña “No me grabes, ayúdame”, para el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, indudablemente un enorme aporte en esta crisis de empatía y sentido común.

Una vez ocurrido el accidente, auxiliar puede hacer la diferencia entre el estrecho margen de la vida y la muerte. No hay que vivir en Suiza ni egresar de Harvard para saber que nadie querrá enterarse de la muerte de un ser amado a través de las redes sociales. De modo que póngase en los zapatos de las víctimas y sus familias. Cultivemos la empatía y no grabemos ni reenviemos imágenes inclementes. No alimente el apetito del morbo. Seamos ante todo gente con la gente.