FIVB eleva a “Centro de Excelencia Deportiva” al Centro Regional de Desarrollo de Voleibol

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) convirtió al Centro Regional para el Desarrollo de Voleibol de la NORCECA-FIVB, como un “Centro de Excelencia Deportiva”, en un reconocimiento por su fecunda labor de más de 29 años de ardua labor, donde además de capacitar a entrenadores y personal se le adicionó traer equipos nacionales para elevar su nivel técnico y competitivo.

La información la dio a conocer el profesor Nelson Ramírez, director del Centro Regional para el Desarrollo de Voleibol de la NORCECA-FIVB, en un despacho de prensa.

Manifestó que esto es un gran reconocimiento para la República Dominicana y no solo tomando como base del desarrollo de los equipos nacionales de voleibol y voleibol de playa junto a sus entrenadores.

“Vamos a recibir equipos de voleibol de sala y de playa, en todas las categorías, así a jugadores de manera particular para trabajar en la parte técnica de los líberos, centrales, acomodadores, atacante, defensas, salidores, el mejoramiento de los saques y otros renglones más”, manifestó el profesor Ramírez, quien reconoció el gran apoyo que siempre reciben de la NORCECA y su presidente Cristóbal Marte Hoffiz.

Expuso que Canadá es el primer país que ha mostrado su interés en venir con un equipo Sub-21.

Narró que en el nuevo “Centro de Excelencia Deportiva” trabajarán con los técnicos del más alto nivel, tanto locales como del exterior, para que vengan al país a trabajar esas facetas de los jugadores.

Indicó que los países que necesiten esos servicios harán sus requerimientos al Centro de Excelencia, se evalúa, luego se lo enviarán los mismos a la FIVB para su aprobación para que puedan venir a la República Dominicana.

“Tenemos en el país el Albergue Olímpico para recibir a esos atletas y entrenadores, por eso nos sentimos muy regocijados, es un gran reto para el Centro Regional”, apuntó.

Allí se preparan árbitros, entrenadores, estadísticos, personal de administración, periodistas, terapeutas y también ofrece asesoramiento a las federaciones nacionales para la organización de sus estructuras administrativas y elaboración de desarrollo deportivos.

Manifestó que en los próximos días estarán comunicando al Ministerio de Deportes, al Comité Olímpico Dominicano y al INEFI, el gran paso de reconocimiento que ha sido objeto el Centro Regional de Desarrollo, así como deporte nacional.