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FIVB eleva a “Centro de Excelencia Deportiva” al Centro Regional de Desarrollo de Voleibol

Profesor Nelson Ramírez, director del Centro Regional para el Desarrollo del Voleibol.

Profesor Nelson Ramírez, director del Centro Regional para el Desarrollo del Voleibol.

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Listín DiarioSanto Domingo, RD

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) convirtió al Centro Regional para el Desarrollo de Voleibol de la NORCECA-FIVB, como un “Centro de Excelencia Deportiva”, en un reconocimiento por su fecunda labor de más de 29 años de ardua labor, donde además de capacitar a entrenadores y personal se le adicionó traer equipos nacionales para elevar su nivel técnico y competitivo.

La información la dio a conocer el profesor Nelson Ramírez, director del Centro Regional para el Desarrollo de Voleibol de la NORCECA-FIVB, en un despacho de prensa.

Manifestó que esto es un gran reconocimiento para la República Dominicana y no solo tomando como base del desarrollo de los equipos nacionales de voleibol y voleibol de playa junto a sus entrenadores.

“Vamos a recibir equipos de voleibol de sala y de playa, en todas las categorías, así a jugadores de manera particular para trabajar en la parte técnica de los líberos, centrales, acomodadores, atacante, defensas, salidores, el mejoramiento de los saques y otros renglones más”, manifestó el profesor Ramírez, quien reconoció el gran apoyo que siempre reciben de la NORCECA y su presidente Cristóbal Marte Hoffiz.

Expuso que Canadá es el primer país que ha mostrado su interés en venir con un equipo Sub-21.

Narró que en el nuevo “Centro de Excelencia Deportiva” trabajarán con los técnicos del más alto nivel, tanto locales como del exterior, para que vengan al país a trabajar esas facetas de los jugadores.

Indicó que los países que necesiten esos servicios harán sus requerimientos al Centro de Excelencia, se evalúa, luego se lo enviarán los mismos a la FIVB para su aprobación para que puedan venir a la República Dominicana.

“Tenemos en el país el Albergue Olímpico para recibir a esos atletas y entrenadores, por eso nos sentimos muy regocijados, es un gran reto para el Centro Regional”, apuntó.

Allí se preparan árbitros, entrenadores, estadísticos, personal de administración, periodistas, terapeutas y también ofrece asesoramiento a las federaciones nacionales para la organización de sus estructuras administrativas y elaboración de desarrollo deportivos.

Manifestó que en los próximos días estarán comunicando al Ministerio de Deportes, al Comité Olímpico Dominicano y al INEFI, el gran paso de reconocimiento que ha sido objeto el Centro Regional de Desarrollo, así como deporte nacional.

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