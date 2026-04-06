El voleibol playero de Hato Mayor-Vicentillo premia a sus campeones en Semana Santa 2026

Los equipos Top Sport Academic y ProGym se proclamaron campeones en las categorías libre masculino y libre femenino, respectivamente, en el torneo de voleibol playero 3x3 celebrado dentro del Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo, Semana Santa 2026.

La justa, celebrada del 3 al 5 de abril en las canchas de arena del Rancho Turístico Doña Callita, fue dedicada al ministro de Turismo David Collado y distribuyó más de cinco millones de pesos en premios entre los equipos masculinos y femeninos, que ocuparon las primeras posiciones del torneo.

Además de los premios en metálico, los equipos que finalizaron del primero al tercer lugar fueron reconocidos con trofeos, mientras que cada jugador y jugadora recibió su correspondiente medalla en honor a su destacada participación en la competencia.

En la categoría libre masculino, Top Sport Academic conquistó la medalla de oro tras imponerse 25-21 al conjunto Chiquito E-La Vuelta, mostrando superioridad ofensiva y buen control del juego en los momentos decisivos del encuentro final. Puñal-1 aseguró la tercera posición al derrotar 14-11 a Los Guerreros de Jesús. Mientras.

ProGym, campeón categoría Libre Femenino, posa con su trofeo luego de dominar la final y quedarse con la presea dorada del certamen playero.

De igual manera, en la categoría libre femenino, el equipo ProGym se coronó campeón al vencer 25-21 a Pro-Girl, asegurando el primer lugar gracias a su coordinación colectiva y consistencia defensiva durante todo el partido. Pro-Peach obtuvo el bronce tras imponerse 25-17 sobre Las Linces.

En otras finales disputadas, La Unión obtuvo el campeonato en máster masculino al derrotar 25-19 a Huellas de Apoyo de Casa Mencia; Leales venció 30-28 a Yamaha Centuriones para la tercera posición en uno de los encuentros más emocionantes del evento, que mantuvo a los fanáticos al borde de la cancha aplaudiendo potentes remates, sólidos bloqueos y espectaculares defensas en un partido reñido desde el inicio hasta el punto final.

Las Kettys fueron las campeonas en la competitiva categoría Máster Femenina.

Las Kettys ganaron la categoría máster femenino tras vencer 25-15 a La Cepu y Las Osadas conquistaron el tercer lugar al superar 25-21 a Pro-Gym.

La Vieja Escuela conquistó el súper máster masculino. Se impuso 25-12 a Fiodep; mientras que, Guibia +50 y Ureña protagonizaron un cerrado duelo que terminó 25-21 definiendo las tercera y cuarta posiciones, que fueron premiadas dentro de la categoría.

Súper Sonick, campeón Regional Masculino, festeja la obtención del oro tras imponerse en una final altamente competitiva en el voleibol 3 x 3.

Súper Sonick se llevó el título regional masculino con triunfo 25-21 ante Los Rebeldes y Mobil-On se quedó con la medalla de bronce al vencer 25-22 a Los Villanos.

Las muchachas de Agencia Hundo, Hato Mayor, se coronaron en el femenino regional al imponerse 25-18 sobre Las Amigas de La Romana.

El voleibol playero 3x3 volvió a destacarse como uno de los eventos más concurridos del Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo, reafirmando su importancia dentro de las actividades deportivas de Semana Santa en la provincia.

En la justa también se compitió en softbol, regional y provincial; ajedrez nacional y provincia; billar A y B, para Hato Mayor y San Francisco Vicentillo y también regional; juego de damas (tablero) y dominó provincial, masculino y femenino, lo que globalizó una premiación general superior a los 5 millones de pesos, con un montaje de más de 8 millones.

Contó además con la Feria para Personas con Discapacidad, una actividad inclusiva, organizada por la filiar de Rehabilitación, de Hato Mayor.