voleibol playero
El voleibol playero de Hato Mayor-Vicentillo premia a sus campeones en Semana Santa 2026
Los equipos Top Sport Academic y ProGym se proclamaron campeones en las categorías libre masculino y libre femenino, respectivamente, en el torneo de voleibol playero 3x3 celebrado dentro del Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo, Semana Santa 2026.
La justa, celebrada del 3 al 5 de abril en las canchas de arena del Rancho Turístico Doña Callita, fue dedicada al ministro de Turismo David Collado y distribuyó más de cinco millones de pesos en premios entre los equipos masculinos y femeninos, que ocuparon las primeras posiciones del torneo.
Además de los premios en metálico, los equipos que finalizaron del primero al tercer lugar fueron reconocidos con trofeos, mientras que cada jugador y jugadora recibió su correspondiente medalla en honor a su destacada participación en la competencia.
En la categoría libre masculino, Top Sport Academic conquistó la medalla de oro tras imponerse 25-21 al conjunto Chiquito E-La Vuelta, mostrando superioridad ofensiva y buen control del juego en los momentos decisivos del encuentro final. Puñal-1 aseguró la tercera posición al derrotar 14-11 a Los Guerreros de Jesús. Mientras.
De igual manera, en la categoría libre femenino, el equipo ProGym se coronó campeón al vencer 25-21 a Pro-Girl, asegurando el primer lugar gracias a su coordinación colectiva y consistencia defensiva durante todo el partido. Pro-Peach obtuvo el bronce tras imponerse 25-17 sobre Las Linces.
En otras finales disputadas, La Unión obtuvo el campeonato en máster masculino al derrotar 25-19 a Huellas de Apoyo de Casa Mencia; Leales venció 30-28 a Yamaha Centuriones para la tercera posición en uno de los encuentros más emocionantes del evento, que mantuvo a los fanáticos al borde de la cancha aplaudiendo potentes remates, sólidos bloqueos y espectaculares defensas en un partido reñido desde el inicio hasta el punto final.
Las Kettys ganaron la categoría máster femenino tras vencer 25-15 a La Cepu y Las Osadas conquistaron el tercer lugar al superar 25-21 a Pro-Gym.
La Vieja Escuela conquistó el súper máster masculino. Se impuso 25-12 a Fiodep; mientras que, Guibia +50 y Ureña protagonizaron un cerrado duelo que terminó 25-21 definiendo las tercera y cuarta posiciones, que fueron premiadas dentro de la categoría.
Súper Sonick se llevó el título regional masculino con triunfo 25-21 ante Los Rebeldes y Mobil-On se quedó con la medalla de bronce al vencer 25-22 a Los Villanos.
Las muchachas de Agencia Hundo, Hato Mayor, se coronaron en el femenino regional al imponerse 25-18 sobre Las Amigas de La Romana.
El voleibol playero 3x3 volvió a destacarse como uno de los eventos más concurridos del Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo, reafirmando su importancia dentro de las actividades deportivas de Semana Santa en la provincia.
En la justa también se compitió en softbol, regional y provincial; ajedrez nacional y provincia; billar A y B, para Hato Mayor y San Francisco Vicentillo y también regional; juego de damas (tablero) y dominó provincial, masculino y femenino, lo que globalizó una premiación general superior a los 5 millones de pesos, con un montaje de más de 8 millones.
Contó además con la Feria para Personas con Discapacidad, una actividad inclusiva, organizada por la filiar de Rehabilitación, de Hato Mayor.