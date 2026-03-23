El Festival Deportivo Hato Mayor Vicentillo 2026 tendrá millonarios premios

El Festival Deportivo Hato Mayor Vicentillo Semana Santa 2026, de gala por su 30 aniversario, anunció la dedicatoria y sus homenajeados en las distintas disciplinas, en un evento que promete ser uno de los más importantes del país en ese periodo.

El festival contará con una premiación superior a los 5 millones de pesos para los equipos y atletas ganadores, dentro de un montaje general que supera los 8 millones, reafirmando el compromiso con el desarrollo deportivo y comunitario.

Así lo dio a conocer el licenciado Rubén Darío Cruz Ubiera, (Rubén Toyota), presidente del Comité Organizador, en un encuentro con la prensa nacional, celebrado en el salón James Rodríguez, del Ministerio de Deportes de la Republica Dominicana, en el que estuvo acompañado en la mesa principal por el ministro de Deportes, ingeniero Kelvin Cruz; Pedro Richardson, de la Federación Dominicana de Distrito Municipales; Alison Díaz, de la Federación Dominicana de Softbol; José Manuel Ortega, Director del Distrito Municipal San Francisco Vicentillo y Laritza Díaz, inmortal del Deporte Dominicano.

Laritza Díaz tuvo a su cargo la invocación religiosa, José Ortega las palabras de bienvenidas, el ministro de Deportes la exhortación Deportiva y el discurso central estuvo a cargo del presidente del comité organizador.

El ministro Kelvin Cruz mientras destacaba lo difícil que es mantener un evento deportivo durante tres décadas y dio garantías de que continuará apoyándolo.

En su intervención el ministro Cruz reafirmó su compromiso de apoyar el evento, considerando que es una actividad deportiva que merece una de las mayores certificaciones por su coherencia en el tiempo, honestidad en la organización y responsabilidad con en su organización.

“Reitero aquí que mientras yo sea el Ministro de Deportes, esta actividad permanecerá con el apoyo del ministerio y tocando puertas de funcionarios para lograr los recursos necesarios para su montaje”, afirmó el Ministro Cruz.

De su parte al hacer uso de las palabras, Rubén Toyota agradeció la valoración del funcionario y aseguro la tomaba como una motivación para continuar con el evento, “aunque sea con una sola disciplina, para que Hato Mayor se mantenga con el referente deportivo en la Semana Santa”.

Anunció que en el voleibol de playa, la dedicatoria está dirigida al ministro de Turismo, David Collado, en reconocimiento a su destacada gestión proyectando a la República Dominicana como un destino turístico de excelencia a nivel mundial.

Asimismo, se realizará un reconocimiento especial a Laritza Díaz por haber alcanzado la más alta distinción del olimpismo dominicano al ingresar al Salón de la Fama del Deporte Dominicano y tres reconocimientos sorpresa a atletas por su tiempo compitiendo en la disciplina del voleibol.

En softbol, la dedicatoria será para Ecolástico Ozorio Aponte, junto a un reconocimiento póstumo a Yinet Morla Fulgencio por sus aportes al deporte.

La Feria Para Personas con Discapacidad reconocerá a la profesora Catalina Santana, directora y fundadora de la Escuela de Sordos Vida y Esperanza en Cristo.

Mientras que, en billar será homenajeado Ernesto Julio Chalas, y en el juego de damas, Pedro Eliardo Puello González (Don Tito) recibirá la distinción.

Calendario de actividades

Las competencias iniciarán el viernes 27 de marzo, con el softbol provincial, donde participarán nueve equipos, a partir de las 6:00 de la tarde en el estadio La Toronja.

El sábado 28, se desarrollará la Feria para Personas con Discapacidad en el polideportivo Héctor Monegro, seguida el domingo 29 por el softbol regional, con equipos de las seis provincias de la región Este.

Las actividades continuarán el jueves 2 de abril con el congresillo técnico y la cena de bienvenida para los atletas del voleibol nacional. El viernes 3, desde las 9:00 de la mañana, iniciarán los partidos de voleibol de playa en las canchas de arena del Rancho Doña Callita, mientras que la ceremonia de inauguración está pautada para las 3:30 de la tarde.

El sábado 4 de abril se celebrarán los torneos de ajedrez, juego de damas y billar provincial. Finalmente, el domingo 5 de abril se disputarán los encuentros finales del voleibol, junto al cierre del billar provincial y la premiación general de los equipos y atletas ganadores.

Con una amplia agenda deportiva y social, el Festival Deportivo Hato Mayor Vicentillo 2026 se consolida como una plataforma de impulso al deporte, la inclusión y el reconocimiento de figuras destacadas del ámbito nacional.