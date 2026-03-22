Federación de Voleibol inicia el Curso de Entrenadores Nivel 1

La Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli) inició ayer el “Curso de Entrenadores Nivel 1” en las facilidades del Frente Deportivo de Villa Tapia (Fedevita).

En la actividad impartida por los calificados instructores Alexander Gutiérrez y Wilson Sánchez participan 40 estudiantes, quienes, en caso de aprobarlo, serán carnetizados durante la ceremonia de clausura prevista para este domingo.

El licenciado Alexis García, presidente de Fedovoli, informó que también se carnetizará a todos los que en el pasado hicieron los cursos nacionales Nivel 1 y Nivel II de la Zona 7, que comprende las provincias Samaná, María Trinidad Sánchez y Juan Sánchez Ramírez (Cotuí).

También los de las provincias Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel y Duarte (Zona 8), así como las de la Zona 9 más cercanas (Espaillat y La Vega).

García declaró que una vez carnetizados, los noveles entrenadores estarán facultados para “pitar” en los torneos organizados o avalados por el organismo rector de esa disciplina en el país, comenzando el día nueve de mayo con los de la Zona 10 (San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia y La Romana) en el complejo deportivo de esta última.

Manifestó que luego se hará la validación zonal de los entrenadores de las 32 provincias, las cuales tienen derecho a enviar al menos dos representantes a tomar parte en el curso, como parte del plan de carnetización de todos los dirigentes del país.

En la ceremonia de apertura del curso estuvieron presentes, asimismo, Amós Anglada, vicepresidente Técnico de Fedovoli; José Francisco Fernández, tesorero y presidente de Fedevita, al igual que José Hernández, secretario general de esta última entidad, y Francisco Peguero, titular de la Asociación de Voleibol de La Vega.

El programa de capacitación de la federación correspondiente a este año tuvo su punto de partida en febrero con el Curso Provincial Arbitraje Nivel I, igualmente con sede en Fedevita dado sus altos niveles de organización y eficiencia.