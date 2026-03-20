Ocho equipos avanzan a la semifinal del torneo voleibol Asovodina

Un total de 8 equipos avanzaron a las semifinales del torneo de mini voleibol que organiza la Asociación de Voleibol del Distrito Nacional (Asovodina).

Los equipo que sellaron su clasificación para las semifinales que serán este sábado son: Alice (A), Centro de Desarrollo del Capotillo (B), Academia Roberto Peña (C), Academia Claret (A y B), AJAPRO (A) y Programa de Desarrollo del Distrito Nacional (A y B).

Las competiciones están pautadas para las 9:00 de la mañana en las canchas abiertas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

“Durante el fin de semana pasado se jugaron 107 partidos de fase de grupos, cuyos resultados permitieron el avance a las series semifinales de 8 equipos. Estamos muy impresionados con la gran cantidad de jóvenes que se interesan por esta disciplina del voleibol”, expresó Ángel Rivas, presidente de la Asovodina.

Para las semifinales los equipos clasificados serán divididos en 2 grupos de 4 equipos cada uno quienes jugarán un todos contra todos, teniendo los ganadores de cada grupo el pase a disputar la medalla de oro y los que ocupen el segundo puesto de cada grupo jugarán por la medalla de bronce.

Todos los participantes recibirán un pergamino de participación, mientras que los ganadores recibirán trofeos y medallas.Y los equipos ganadores en ambas ramas representarán al Distrito Nacional en las eliminatorias para el torneo nacional que organiza la Fedovoli.